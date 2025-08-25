Cách Ukraine biến robot mặt đất thành siêu vũ khí trên tiền tuyến

Ukraine đang sử dụng robot mặt đất cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm bắn súng phóng lựu như trong hình (Ảnh: Reuters).

Đặt mìn, vận chuyển hàng hóa và vận chuyển xác chết: đây là tất cả những cách mà binh sĩ Ukraine đang sử dụng robot mặt đất trong cuộc chiến chống lại Nga.

Ông Oleksandr Yabchanka, người đứng đầu hệ thống robot của "Tiểu đoàn sói Da Vinci" của Ukraine, họ có ít nhất 8 cách sử dụng những robot này.

Ngoài những mục đích trên, chúng còn được sử dụng để sơ tán binh lính bị thương, rà phá bom mìn, bắn vào các vị trí của Nga, kích nổ như bom gần các mục tiêu của Nga và thu thập thông tin tình báo trong quá trình giao tranh với quân đội Nga.

Ông cho biết một trong những cách sử dụng "hứa ​​hẹn nhất" đối với lực lượng Ukraine: sử dụng chúng như một quả bom.

Nguyên nhân là do nó có thể mang theo khối lượng chất nổ lớn hơn nhiều so với máy bay không người lái (UAV), và có thể tiếp cận mục tiêu an toàn hơn so với việc sử dụng binh sĩ.

"Một điểm khác biệt quan trọng giữa UAV và USV là khối lượng thuốc nổ có thể mang theo", ông Yabchanka nói. "Điều đó rất quan trọng vì Ukraine cần luôn đi trước đối phương một bước, hoặc thậm chí nửa bước về sức mạnh hủy diệt".

Ông cho biết, các UAV cỡ lớn nhất có thể mang theo mìn nặng khoảng 10kg, trong khi những robot mặt đất cỡ nhỏ nhất cũng có thể mang theo mìn hơn 20kg và hơn thế.

Ngoài ra, trước khi phát nổ, các robot mặt đất này có thể tiếp cận mục tiêu gần hơn nhiều so với việc điều động binh sĩ đi gài mìn. Đã có một số video từ chiến trường cho thấy các robot tiến vào các chiến hào và hầm trú ẩn của phía Nga trước khi phát nổ.

Ông Yabchanka cho biết hồi tháng 3, đơn vị của ông đã gửi một robot mang theo khoảng 30kg thuốc nổ vào một tầng hầm của Nga. "Nó đã phát nổ ngay tại tầng hầm, không phải ở con phố bên cạnh, cũng không phải gần đó", ông nói. Tuy nhiên, hiện không thể xác minh độc lập thông tin này.

Theo ông, các robot được trang bị súng trường và nhiều loại vũ khí khác để có thể vừa tấn công vào vị trí của quân đội Nga, vừa ngăn chặn đối phương bắn trả.

Ông Yabchanka mô tả chức năng này là "phức tạp nhất về mặt triển khai", nhưng cho phép đơn vị của ông làm những việc mà "ngay cả những lính bộ binh dũng cảm nhất cũng không thể làm được".

Các robot có thể rải mìn, bởi nhiệm vụ này là "khá nguy hiểm" đối với binh sĩ, do “có thể phải đối mặt với cả dàn UAV đối phương đang bay lượn trên đầu". Các robot cũng có thể mang theo nhiều mìn hơn binh lính.

Ngoài mìn, các robot có thể vận chuyển hàng hóa mà binh lính cần, từ lương thực, nước uống đến đạn dược. Ông Yabchanka cho hay một hệ thống robot cỡ trung bình có thể mang theo nhiều hơn khả năng mang vác thông thường của khoảng 10 quân nhân.

Và không giống như UAV trên không, các robot mặt đất có thể rà phá bom mìn. Các robot được triển khai đi trước binh lính để kiểm tra xem tuyến đường thông thoáng hay không. Chúng cũng sẽ hứng chịu thiệt hại trước nếu trúng mìn, từ đó làm giảm tỷ lệ thương vong cho binh sĩ.

Ông Yabchanka còn cho biết đơn vị của ông đã bắt đầu sử dụng robot để thu thập thi thể của các quân nhân tử trận.

Thông thường, việc này cần khoảng 8 binh sĩ, và điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. Nhưng ông Yabchanka cho biết đây không phải là giải pháp hoàn hảo: robot có thể bị mất kết nối hoặc trúng mìn, nghĩa là binh sĩ vẫn phải hỗ trợ chúng khi cần.

Lỗi trong hệ thống

Ông cũng thừa nhận, do công nghệ robot đang phát triển và cải tiến, nên nó vẫn còn nhiều thiếu sót.

Cụ thể, các robot mặt đất có thể thu thập thông tin tình báo thông qua camera, nhưng sẽ không hiệu quả bằng UAV. Bởi ngay cả những chướng ngại vật đơn giản như đám cỏ cũng có thể hạn chế năng lực hoạt động của robot.

Một vấn đề khác là robot có thể mất liên lạc và trở nên vô dụng và lãng phí. Ông Yabchanka cho biết, nhiều công ty đang sử dụng AI và các công nghệ khác để các robot mặt đất có thể di chuyển mà không cần bất kỳ thao tác vận hành của con người. "Nhưng đây là một cuộc đua cần phát triển liên tục", ông nhấn mạnh.

Chẳng hạn như khi làm nhiệm vụ cứu thương, các robot này sẽ giúp những binh lính khác không gặp phải nguy hiểm trong lúc sơ tán đồng đội. Nhưng theo ông Yabchanka, nó chỉ được sử dụng như phương án cuối cùng, bởi khi thiết bị không may bị ngắt kết nối, nó sẽ đặt binh sĩ bị thương vào tình thế xuất hiện ở nơi trống trải và xa đồng đội, từ đó dễ bị UAV của đối phương phát hiện.

"Công nghệ vẫn đang tiến triển, và cả các công ty lẫn binh sĩ đều đang tìm ra những cách mới để cải tiến và sử dụng nó", ông Yabchanka nói và cho biết thêm đơn vị của ông đôi khi trao đổi với các nhà sản xuất thông qua các cuộc gọi video từ chiến hào.

Một công ty robot mặt đất cho biết binh lính Ukraine thậm chí còn tìm ra những cách sử dụng robot mà họ không ngờ tới.

Việc sử dụng USV trong giao tranh không hoàn toàn là mới, bởi các công ty phương Tây cũng có sản phẩm được sử dụng trong các cuộc xung đột gần đây. Nhưng điều nổi bật ở Ukraine là quy mô sử dụng, và sự đổi mới nhanh chóng.

Đây là điều phương Tây đang theo dõi sát sao, và các công ty cùng quân đội của họ cũng đang nâng cấp công nghệ để thích nghi với sự thay đổi. Nga cũng đang làm điều tương tự.

"Câu hỏi đặt ra là ai sẽ làm điều đó nhanh hơn?", ông Yabchanka nói. "Chúng ta cần mở rộng quy mô nhanh hơn người Nga", ông kêu gọi ngành công nghiệp châu Âu cần hợp tác chặt chẽ với quân đội Ukraine và thúc đẩy đổi mới nhanh chóng.