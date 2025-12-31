Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
Thế giới
Dòng sự kiện : Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine Cháy chung cư ở Hong Kong làm nhiều người chết
Các nước châu Á đón năm mới 2026

Các nước châu Á đón năm mới 2026

(Dân trí) - Các quốc gia ở khu vực Đông Á gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản đã chào đón năm mới 2026 bằng những hoạt động truyền thống.

Minh Phương
Minh Phương
Theo India, Sky News