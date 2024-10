Các nước châu Á cấp tập di tản công dân khi xung đột Trung Đông leo thang

Người nước ngoài được sơ tán khỏi Li Băng (Ảnh: Reuters).

Việc sơ tán cư dân đang được tiến hành khi cuộc đụng độ giữa Israel và Iran, cũng như lực lượng Hezbollah và Hamas do Tehran hậu thuẫn ngày càng gia tăng. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào các vùng ngoại ô thủ đô Beirut, Li Băng trong các ngày qua.

Chính phủ các nước như Philippines, Indonesia và Australia cho biết các nước này đã lên kế hoạch cho những chuyến bay thuê để đưa công dân trở về nước khi sân bay Beirut vẫn còn hoạt động.

Chính phủ Philippines đang thuê các chuyến bay cho hơn 1.200 trong số 11.000 người Philippines muốn hồi hương từ Li Băng. Tuy nhiên, quá trình này gặp khó khăn do việc cấp phép xuất cảnh chậm trễ và các chuyến bay bị hủy do tình hình an ninh tại Li Băng. Thứ trưởng Bộ Lao động nhập cư Philppines Bernard Olalia cho biết chính phủ đang xem xét các phương án sơ tán khác như rời Li Băng bằng đường bộ hoặc đường biển, do nguy cơ sân bay Beirut bị đóng cửa.

Indonesia cũng bắt đầu sơ tán công dân khỏi Li Băng, tạo điều kiện cho ít nhất 25 người Indonesia trở về kể từ tháng 8. Ông Rolliansyah Soemirat, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, cho biết rằng ngày 2/10, một số đại sứ quán của quần đảo này ở Trung Đông đang hợp tác để đảm bảo người dân Indonesia có thể được sơ tán an toàn.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Singapore đã khuyến cáo công dân nước này ở Li Băng rời khỏi đất nước ngay lập tức thông qua các chuyến bay thương mại và tránh các cuộc biểu tình hay tụ tập đông người.

"Những người Singapore chọn ở lại Li Băng nên cảnh giác, theo dõi chặt chẽ các diễn biến tại địa phương và lắng nghe lời khuyên của chính phủ Li Băng", Bộ Ngoại giao Singapore khuyến cáo.

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết chính phủ đã điều động một máy bay quân sự để sơ tán công dân khỏi Trung Đông. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để nhanh chóng khôi phục ổn định trong khu vực.

Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc triển khai máy bay quân sự để sơ tán công dân khỏi vùng xung đột. Vào tháng 10/2023, Hàn Quốc đã sử dụng máy bay quân sự để sơ tán công dân ở Israel cũng như công dân của nước này khỏi Sudan 6 tháng sau đó.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong thông báo rằng 1.700 công dân nước này và gia đình đã bày tỏ nguyện vọng muốn trở về nước. Canberra đã đảm bảo được 580 chỗ trên các chuyến bay khởi hành vào ngày 3 và 5/10.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cũng chỉ đạo Đại sứ quán tại Tel Aviv phát đi cảnh báo cho người dân Thái Lan sinh sống tại các khu vực nguy hiểm ở Israel, khuyến cáo họ nên di chuyển nếu cần thiết. Trước đó, khoảng 30.000 người Thái đã làm việc tại Israel trước cuộc tấn công của Hamas.

Nhiều chuyến bay đến Israel và Li Băng đã bị hủy, một số hãng hàng không cho hay họ sẽ không tiếp tục hoạt động cho đến ít nhất là giữa tháng 10.

Hằng Nga