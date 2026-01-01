Các nguyên thủ thế giới gửi thông điệp chúc mừng năm mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Xinhua).

Trong bài phát biểu đêm giao thừa được truyền hình trực tiếp trên truyền thông nhà nước tối 31/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi tiến bộ công nghệ của Trung Quốc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn, đồng thời một lần nữa khẳng định lập trường thống nhất Đài Loan.

“Chúng tôi, những người Trung Quốc ở cả 2 bờ eo biển Đài Loan, có chung mối quan hệ huyết thống và ruột thịt. Sự thống nhất đất nước, một xu thế của thời đại, là điều không thể ngăn cản”, ông Tập nói trong bài phát biểu.

Ông Tập đã ca ngợi những tiến bộ của Trung Quốc trong các lĩnh vực trọng điểm bao gồm công nghệ quân sự và thám hiểm vũ trụ. Hình ảnh từ robot hình người biểu diễn võ thuật đến các dự án thủy điện mới được chiếu trên màn hình khi ông phát biểu.

“Chúng ta đã tìm cách thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao thông qua đổi mới”, ông Tập nói, đồng thời cảm ơn người dân Trung Quốc đã đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước trong 5 năm qua.

Ông Tập Cận Bình cũng ca ngợi vị thế ngày càng nổi bật của Trung Quốc trên trường quốc tế bằng cách liệt kê các sự kiện và cuộc tiếp xúc chính trị cấp cao mà nước này đã tổ chức trong năm 2025.

Tại Bình Nhưỡng, vào đêm giao thừa, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự các hoạt động chào đón năm mới, bao gồm bắn pháo hoa, chương trình ca nhạc cùng một màn trình diễn taekwondo.

Ông Kim cũng đã gửi thông điệp năm mới tới các binh sĩ Triều Tiên đang chiến đấu ở phía Nga, gọi họ là “nguồn sức mạnh và niềm tự hào lớn nhất, là trụ cột vững chắc” của đất nước, đồng thời nói rằng ông mong chờ ngày đoàn tụ của họ khi trở về quê nhà.

“Hãy dũng cảm. Sau lưng các bạn là Bình Nhưỡng và Moscow”, ông Kim nói trong thông điệp.

Trong thông điệp vào đêm giao thừa, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói về những thành tựu của đất nước, tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ quốc gia, cũng như những công việc còn ở phía trước.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng tối thượng của việc giữ vững sức mạnh và sự đoàn kết, khẳng định rằng tương lai của đất nước “phụ thuộc rất lớn vào chính chúng ta”.

“Chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình, vào những người sát cánh bên ta, những người thân yêu nhất và bản thân chúng ta cũng luôn sẵn sàng đứng bên họ. Sự hỗ trợ lẫn nhau này mang lại cho chúng ta niềm tin rằng tất cả những gì chúng ta đã hình dung, những hy vọng và kế hoạch của chúng ta – chắc chắn sẽ được hiện thực hóa”, ông nói.

Theo Tổng thống Putin, “công việc, thành công và những thành tựu của mỗi người dân Nga” đang góp phần viết nên những chương mới trong “lịch sử nghìn năm” của đất nước.

Trong bài phát biểu, ông Putin đặc biệt nhắc tới các binh sĩ và sĩ quan Nga tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

“Hàng triệu người trên khắp nước Nga, tôi cam đoan với các bạn, đang ở bên các bạn trong đêm giao thừa này, nghĩ về các bạn, trái tim họ hướng về các bạn, đặt niềm hy vọng vào các bạn. Chúng ta đoàn kết trong tình yêu chân thành, vô tư và tận hiến dành cho nước Nga. Tôi chúc tất cả các chiến sĩ và chỉ huy của chúng ta một Năm mới hạnh phúc. Chúng tôi tin tưởng các bạn và vào chiến thắng của chúng ta”.

Trong khi đó, thông điệp năm mới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tập trung vào thông điệp hòa bình.

“Chỉ trong vài phút nữa, năm mới sẽ bắt đầu. Và tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì trên thế giới nếu trong bài phát biểu này, tôi có thể nói rằng hòa bình cũng sẽ đến chỉ trong vài phút nữa. Đáng tiếc là hiện giờ tôi chưa thể nói như vậy. Nhưng với lương tâm trong sáng, tôi và tất cả chúng ta có thể khẳng định rằng Ukraine thực sự đang làm mọi điều vì hòa bình. Và sẽ tiếp tục làm như thế”, ông nói.

Ông cho biết, ông và giới chức Ukraine đang nỗ lực để có một thỏa thuận hòa bình công bằng và mạnh mẽ dành cho đất nước. "Chữ ký của tôi sẽ đặt dưới một thỏa thuận vững chắc. Và đó chính xác là điều mà mọi cuộc gặp, mọi cuộc điện đàm, mọi quyết định vào thời điểm này đều đang hướng tới", ông nhấn mạnh.

Ông cũng dành thông điệp năm mới để gửi lời cảm ơn tới các đối tác quốc tế đã sát cánh cùng Ukraine trong suốt cuộc chiến.

Trong bài phát biểu chào năm mới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, năm 2026 “có thể và phải là một năm bội thu”, khi ông tìm cách giành lại động lực và triển khai các dự án cuối cùng trong nhiệm kỳ 5 năm thứ hai của mình.

Tổng thống Macron đã nêu ra 3 điều ước dành cho người dân Pháp gồm đoàn kết, sức mạnh và hy vọng.

Tổng thống Pháp kêu gọi sự đoàn kết, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do Thái, đồng thời nhấn mạnh: “Mỗi người dân Pháp đều có một vai trò phải đảm nhận”.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường sức mạnh và sự độc lập của Pháp, đồng thời kêu gọi những cam kết “cụ thể” nhằm bảo vệ Ukraine.