Ca Covid-19 tăng kỷ lục, Mỹ có nguy cơ thành "tâm dịch"

Dân trí Mỹ đang bước vào năm mới 2022 trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo số ca mắc Covid-19 bùng nổ với tốc độ chưa từng có.

Các bệnh viện tại Mỹ đang đối mặt với nguy cơ quá tải do số ca nhiễm tăng cao (Ảnh: Reuters).

"Omicron thực sự xuất hiện ở khắp mọi nơi. Điều khiến tôi lo lắng trong một tháng tới là nền kinh tế của chúng ta sẽ đóng cửa, không phải vì các chính sách của chính phủ liên bang hay chính quyền các bang, mà là vì rất nhiều người trong chúng ta bị nhiễm bệnh", giáo sư Megan Ranney tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Brown, nói với CNN hôm 31/12.

Mỹ đã "phá kỷ lục" ít nhất 4 lần trong tuần này về số ca Covid-19 mới trung bình 7 ngày, trong đó kỷ lục cao chưa từng có được ghi nhận hôm 31/12 là 386.000 ca, theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins. Số ca nhiễm tăng cao đã gây ra nhiều xáo trộn trên khắp nước Mỹ.

Các dịch vụ y tế, vốn kiệt quệ sau các đợt bùng phát dịch trước đây, đang có nguy cơ quá tải trở lại do số ca Covid-19 ngày càng tăng. Tại bang Ohio, Thống đốc Mike DeWine ngày 29/12 đã thông báo về việc triển khai khoảng 1.250 Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ các bệnh viện trong bối cảnh các cơ sở y tế này phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân sự.

Hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn trong suốt kỳ nghỉ lễ năm mới do các nhân viên và phi hành đoàn bị nhiễm bệnh. Cục Hàng không Liên bang Mỹ ngày 31/12 cho biết ngày càng nhiều nhân viên hàng không có kết quả xét nghiệm dương tính với virus và để duy trì sự an toàn, lưu lượng giao thông tại một số cơ sở có thể bị cắt giảm, dẫn đến tình trạng trì hoãn chuyến bay trong kỳ nghỉ lễ bận rộn.

Làn sóng Covid-19 bùng phát trở lại tại Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới do sự xuất hiện của Omicron, chủng virus có nhiều đột biến chưa từng thấy. Tiến sĩ Jonathan Reiner, nhà phân tích của CNN, cho rằng biến chủng mới rất dễ lây lan và các biện pháp kiểm soát trước đây dường như không còn phát huy hiệu quả.

Khả năng lây nhiễm của biến chủng mới đã lý giải sự gia tăng đột biến số ca nhiễm trên toàn cầu, bao gồm ở Mỹ. Trong tuần qua, một số bang ở Mỹ đã báo cáo các ca nhiễm mới và nhập viện ở mức cao, phá vỡ các kỷ lục được ghi nhận trước đó.

Thống đốc bang New Jersey, Phil Murphy, ngày 31/12 cho biết bang này đã ghi nhận hơn 28.000 ca Covid-19 mới thông qua xét nghiệm PCR. Trong một cuộc họp báo, thống đốc cho biết con số đó gần như "tăng gấp 4 lần so với 2 tuần trước và gấp 4 lần so với thời kỳ đỉnh điểm của dịch bệnh vào mùa đông năm ngoái".

"Các ca bệnh tại bệnh viện của chúng tôi đang ở mức gần bằng ngày tồi tệ nhất của đợt dịch vào mùa đông năm ngoái. Vấn đề là bây giờ chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy dịch sẽ lắng xuống", Thống đốc Murphy cho biết.

Các bang khác, bao gồm Arkansas, Maryland và New York, cũng báo cáo các kỷ lục mới về số ca nhiễm.

Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm Dr. Jeanne Marrazzo cảnh báo, sự gia tăng đột biến các ca nhiễm, đặc biệt ở trẻ em, có thể sớm dẫn đến số người nhập viện tăng đột biến.

Tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 nhập viện tại Mỹ đã lên đến mức cao chưa từng thấy trong tuần này. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), trong tuần từ ngày 22-28/12, trung bình 378 trẻ em dưới 17 tuổi nhập viện mỗi ngày vì Covid-19, tăng 66% so với một tuần trước đó.

Các chuyên gia cho rằng, số trẻ em nhập viện gia tăng vì nhiều trẻ vẫn chưa được tiêm chủng. Hiện Mỹ tiêm đủ mũi vaccine cho 14% trẻ em từ 5-11 tuổi và 53% với nhóm 12-17 tuổi.

Bác sĩ Paul Offit, chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở bệnh viện nhi Philadelphia, cảnh báo, tình hình dịch bệnh trong 4-6 tuần tới có thể sẽ rất phức tạp vì virus SARS-CoV-2 có xu hướng lây lan mạnh vào mùa đông.

Thành Đạt

Tổng hợp