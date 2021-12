Ca Covid-19 ở Hàn Quốc tăng cao giữa lúc phát hiện chùm ca nhiễm Omicron

Dân trí Số ca mắc Covid-19 hàng ngày tại Hàn Quốc tiếp tục tăng kỷ lục, trong bối cảnh nước này ghi nhận những trường hợp nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho một cảnh sát ở Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: AFP).

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã báo cáo 5.266 ca mắc Covid-19 vào ngày 1/12, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp nước này ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày vượt mức 5.000 người. Kỷ lục được ghi nhận một ngày trước đó là 5.123 ca nhiễm.

Tính đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng hơn 457.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 3.700 ca tử vong vì Covid-19. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại Hàn Quốc hiện là 0,81%, tăng so với tỷ lệ 0,78% một tháng trước.

Dữ liệu của KDCA cho thấy số ca bệnh nặng đã tăng lên mức kỷ lục 733 ca, trong đó 90% số giường bệnh chăm sóc đặc biệt (ICU) ở thủ đô Seoul đã có người nằm và 915 bệnh nhân đang chờ nhập viện.

KDCA cho biết Hàn Quốc sẽ yêu cầu cách ly 10 ngày đối với tất cả người đến nước này trong 2 tuần kể từ ngày 3/12, đồng thời tạm dừng chính sách miễn cách ly cho những người đã được tiêm phòng đầy đủ.

Biện pháp này được đưa ra sau khi Hàn Quốc xác nhận 5 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron vào cuối ngày 1/12, bao gồm một cặp vợ chồng đã được tiêm phòng đầy đủ và trở về Hàn Quốc từ Nigeria vào tuần trước, cùng với 2 thành viên trong gia đình họ và một người bạn.

Số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở Hàn Quốc tăng nhanh trở lại, sau khi chính phủ nước này quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế theo từng giai đoạn để tiến tới chung sống an toàn với Covid-19. Do vậy, chính phủ Hàn Quốc quyết định hoãn nới lỏng hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh thế giới xuất hiện biến chủng Omicron.

"Chúng ta đang trên một con đường gập ghềnh hướng tới sự phục hồi theo từng giai đoạn của trạng thái bình thường mới, và rủi ro từ biến chủng Omicron mới đang tăng lên", Tổng thống Moon Jae-in phát biểu trong cuộc họp hôm 1/12.

Chính phủ Hàn Quốc đang siết chặt hạn chế đi lại đối với người từ 8 quốc gia thuộc khu vực phía nam châu Phi, nơi biến chủng Omicron lần đầu tiên được xác định. KDCA cho biết Hàn Quốc sẽ bổ sung thêm Nigeria vào danh sách trên, bắt đầu từ ngày 3/12, đồng thời tạm dừng các chuyến bay thẳng từ Ethiopia, bắt đầu từ ngày 4/12.

Hàn Quốc đã tiêm chủng đầy đủ cho gần 92% người trưởng thành và đang tập trung vào việc tiêm chủng cho trẻ em và một chương trình tiêm liều tăng cường. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo các ca nhiễm có thể tiếp tục gia tăng, một phần do sự lây lan của biến chủng có khả năng lây nhiễm cao hơn.

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Omicron, Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ thị các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập cảnh. Giới chức Hàn Quốc đang cân nhắc liệu có triển khai xét nghiệm giải trình tự gene đối với toàn bộ người nhập cảnh hay không. Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Jeon Hae-cheol cho biết, nước này dự kiến bổ sung thêm ít nhất 1.300 giường bệnh trước giữa tháng 12 này.

Thành Đạt

Theo Reuters