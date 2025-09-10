Bộ trưởng Thụy Điển ngất xỉu trong cuộc họp báo đầu tiên do hạ đường huyết

Khoảnh khắc Bộ trưởng Thụy Điển bị ngất xỉu trong họp báo (Ảnh: X).

Bộ trưởng Elisabet Lann tham dự buổi họp báo cùng Thủ tướng Ulf Kristersson và các chính trị gia khác vào ngày 9/9, đúng ngày bà được bổ nhiệm sau khi người tiền nhiệm từ chức.

Các đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội cho thấy bà Lann lảo đảo trong lúc các quan chức trả lời câu hỏi từ phóng viên.

Ngay sau đó, bà ngã gục về phía trước, kéo theo cả bục phát biểu bằng kính. Các đồng nghiệp và nhà báo sửng sốt lập tức chạy tới giúp đỡ khi bà Lann bất tỉnh, và chưa rõ bà có bị thương do cú ngã hay không.

Bộ trưởng Thụy Điển ngất xỉu giữa họp báo vào ngày đầu nhậm chức (Video: SVT).

Truyền thông địa phương đưa tin bà Lann quay trở lại cuộc họp báo vài phút sau, nói rằng mình ngất do “hạ đường huyết”.

“Đây rõ ràng không phải một ngày thứ Ba bình thường, và đây là điều có thể xảy ra khi bạn bị tụt đường huyết", đài truyền hình công cộng SVT dẫn lời bà, cho biết.

Bà Lann, từng là nghị viên thành phố Gothenburg, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế sau khi bà Acko Ankarberg Johansson từ chức hôm 8/9.