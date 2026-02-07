Nhà Clinton đề nghị điều trần công khai về quan hệ với tỷ phú Epstein

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (Ảnh: Reuters).

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và vợ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã được đề nghị tham gia các buổi lấy lời khai kín trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện, cơ quan đang điều tra các mối quan hệ của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein với những nhân vật quyền lực, cũng như cách thông tin về các tội ác của ông ta.

Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng cuộc điều tra đang bị “vũ khí hóa” để tấn công các đối thủ chính trị thay vì nhằm tiến hành hoạt động giám sát hợp pháp.

Ban đầu, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện dọa bỏ phiếu hạ thấp uy tín của quốc hội nếu vợ chồng ông Clinton không xuất hiện điều trần. Vợ chồng cựu tổng thống thuộc đảng Dân chủ sau đó đã đồng ý ra điều trần.

Tuy nhiên, theo ông Bill Clinton, việc tiến hành lấy lời khai kín, sẽ chẳng khác nào bị xét xử tại một “tòa án thiên vị”.

“Hãy dừng các chiêu trò lại và làm việc này cho đúng cách: trong một phiên điều trần công khai”, cựu tổng thống Dân chủ viết trên X.

Bà Hillary Clinton cũng cho biết vợ chồng bà đã nói hết với Ủy ban Giám sát do phe Cộng hòa lãnh đạo “những gì chúng tôi biết”. “Nếu các ông muốn cuộc đối đầu này, thì hãy tiến hành công khai”, bà nói.

Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước đã công bố đợt tài liệu mới nhất trong cái gọi là “hồ sơ Epstein” gồm hơn 3 triệu tài liệu, hình ảnh và video liên quan đến cuộc điều tra về tỷ phú ấu dâm.

Tên của ông Bill Clinton xuất hiện thường xuyên trong các hồ sơ này, nhưng chưa có bằng chứng nào được đưa ra cho thấy ông hoặc bà Clinton có liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Cựu tổng thống thừa nhận từng đi trên máy bay của Epstein vào đầu những năm 2000 cho các hoạt động nhân đạo liên quan đến Quỹ Clinton, nhưng khẳng định ông chưa bao giờ tới hòn đảo riêng của Epstein.

Bà Hillary Clinton, người từng tranh cử tổng thống với Tổng thống Donald Trump vào năm 2016, cho biết bà không có bất kỳ tương tác đáng kể nào với Epstein, chưa từng bay trên máy bay của ông ta và cũng chưa từng tới hòn đảo đó.