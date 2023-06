Bình Nhưỡng cảnh báo bán đảo Triều Tiên "bên bờ vực chiến tranh hạt nhân"

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Trong một báo cáo do Viện Nghiên cứu về Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên công bố hôm 25/6, Bình Nhưỡng đã so sánh tình hình căng thẳng quân sự hiện nay ở bán đảo Triều Tiên với đêm trước khi Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) bùng nổ. Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vì hành vi đối đầu quân sự và các mối đe dọa do hai nước đồng minh gây ra.

"Những động thái gây hấn như vậy của Mỹ đã đẩy căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và ở Đông Bắc Á, vốn đã rơi vào tình trạng vô cùng bất ổn, tiến gần đến bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân", Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong báo cáo bằng tiếng Anh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ đã "thực hiện hành động thù địch đáng lo ngại khi cố tình xâm phạm chủ quyền và an ninh" của Triều Tiên nhiều chưa từng có trong năm nay và đã đạt đến ngưỡng không thể dung thứ.

Bình Nhưỡng cũng cảnh báo, một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên sẽ "nhanh chóng mở rộng thành chiến tranh thế giới và chiến tranh hạt nhân chưa từng có trên thế giới", gây ra "hậu quả thảm khốc và không thể đảo ngược" đối với hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như phần còn lại của thế giới.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa nỗ lực nhằm tăng cường "khả năng tự vệ để bảo vệ chủ quyền" của nước này trừ khi Mỹ rút lại "chính sách thù địch lỗi thời" và đe dọa quân sự dai dẳng chống lại Triều Tiên.

Nhà Trắng hôm 20/6 đã thông báo cho các nhà lập pháp về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về các mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Sắc lệnh trừng phạt bao gồm một loạt biện pháp hạn chế đối với Triều Tiên, bao gồm đóng băng tài sản, cấm vận thương mại, cấm đi lại và cấm các công ty Mỹ tìm cách kinh doanh tại Triều Tiên.

Tổng thống Joe Biden nhiều lần kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhắc lại lập trường của các chính quyền Mỹ trước đây. Mặc dù quan hệ Mỹ - Triều từng hạ nhiệt căng thẳng trong khoảng thời gian ngắn dưới thời Tổng thống Donald Trump, thậm chí lãnh đạo hai nước từng gặp nhau, nhưng đến thời Tổng thống Biden, các hoạt động ngoại giao đều bị đóng băng.

Kể từ khi ông Biden nhậm chức vào năm 2021, Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối của Triều Tiên. Đáp lại, Bình Nhưỡng cũng tiến hành hàng chục vụ thử vũ khí trong năm qua, bao gồm một số vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.