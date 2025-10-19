Biểu tượng lịch sử phía sau dự án “Đường hầm Putin - Trump”

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Tuần này, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài, kiêm Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), tuyên bố một đường hầm băng qua eo biển Bering, nối lãnh thổ Nga với bang Alaska (Mỹ), có thể được xây dựng trong chưa đầy 8 năm với chi phí không quá 8 tỷ USD.

Ông Dmitriev gọi đây là "đường hầm thống nhất Putin - Trump", có thể mở ra cơ hội khai thác tài nguyên thiên nhiên chung giữa hai nước.

“Hãy tưởng tượng việc kết nối Mỹ và Nga, châu Mỹ và Á - Âu - Phi thông qua Đường hầm Putin - Trump, một tuyến dài khoảng 113km tượng trưng cho sự đoàn kết. Chi phí theo công nghệ truyền thống là hơn 65 tỷ USD, nhưng công nghệ của The Boring Company (công ty xây dựng đường hầm và thiết bị do tỷ phú Elon Musk sáng lập) có thể giảm xuống dưới 8 tỷ USD. Hãy cùng nhau xây dựng tương lai!”, quan chức Nga cho biết.

Theo ông Dmitriev, đường hầm này, với tuyến đường sắt và luồng hàng hóa, sẽ mở ra cơ hội khai thác tài nguyên chung, đồng thời các dự án hợp tác Mỹ - Nga sẽ tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế giữa 2 nước.

“RDIF từng đầu tư và xây dựng cây cầu đường sắt Nga - Trung đầu tiên trong lịch sử. Giờ là lúc làm nhiều hơn thế, kết nối các châu lục lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Đã đến lúc kết nối Nga và Mỹ", ông Dmitriev nhấn mạnh.

Ông Dmitriev gợi ý tỷ phú Elon Musk, ông chủ của The Boring Company và giám đốc điều hành SpaceX, có thể dẫn đầu dự án xây đường hầm này. Năm ngoái, có thông tin cho rằng ông trùm công nghệ Elon Musk đã thường xuyên liên lạc với Tổng thống Putin trong 2 năm trước đó, theo Wall Street Journal.

Ông đã đính kèm bài đăng của mình một bản đồ họa thô sơ về tuyến đường được đề xuất, nói rằng nó có thể được tài trợ bởi RDIF, cùng với "các đối tác quốc tế".

Ông Dmitriev xác nhận “các cuộc thảo luận về đường hầm đã bắt đầu”.

Trước đó, ý tưởng về một đường hầm dài 100km dưới eo biển Bering đã được thảo luận trong nhiều thập niên.

Năm 2011, tạp chí Times dẫn lời các chuyên gia Anh nhận định, việc vận chuyển hàng hóa dọc theo đường cao tốc Á - Âu - Mỹ, tuyến đường cũng sẽ kết nối các khu vực giàu tài nguyên nhưng dân cư thưa thớt trên thế giới với các tuyến đường chính, sẽ ít tốn kém hơn, nhanh hơn và an toàn hơn so với đường biển.

Đồ họa mô phỏng đường hầm có thể nối liền vùng Alaska của Mỹ và lãnh thổ Nga (Ảnh: Telegraph).

Eo biển Bering, rộng 82km tại điểm hẹp nhất, ngăn cách vùng Chukotka của Nga với Alaska. Ý tưởng nối liền hai điểm này đã có từ nhiều năm trước, với nhiều dự án được lập ra nhưng chưa bao giờ được triển khai.

Trong khi đó, Alaska là bang thứ 49 của Mỹ, song vùng đất lạnh lẽo, giàu tài nguyên này vốn thuộc về Nga và chỉ "đổi chủ" sau một thương vụ cách đây hơn 150 năm. Quyết định của Sa hoàng Alexander II bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD là một trong những thương vụ ngoại giao gây tranh luận nhiều nhất thế kỷ XIX.

Alaska giáp với Canada ở phía Đông, giáp Bắc Băng Dương ở phía Bắc, với Thái Bình Dương ở phía Tây và phía Nam, đối diện với đất liền Nga qua eo biển Bering. Alaska có diện tích 1,7 triệu km2 và là nơi chiếm gần một nửa lượng sông băng trên thế giới.

Alaska là vùng Bắc Cực duy nhất của Mỹ. Nga và Mỹ có những lợi ích chồng lấn ở đây, từ phát triển Tuyến đường Biển Bắc (một phần chạy qua eo biển Bering) đến khai thác trữ lượng dầu khí ngoài khơi. Các dự án hợp tác Bắc Cực có thể biến khu vực này thành một trong những nơi thịnh vượng nhất thế giới.

Theo Telegraph, eo biển Bering thường xuyên hứng chịu động đất và hầu như không có cơ sở hạ tầng sẵn có, một phần do khó khăn trong việc thi công ở nhiệt độ thấp, khiến việc hoàn thành một dự án như vậy trở nên khó khăn.

Tuy vậy, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông thấy ý tưởng về đường hầm này rất thú vị. “Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện đó”, ông Trump nói.

Helga Zepp LaRouche, người sáng lập Viện Schiller, nói với hãng tin Tass rằng một đường hầm được xây dựng dưới eo biển Bering, kết nối Nga và Mỹ, sẽ là biểu tượng hoàn hảo của khái niệm "hòa bình thông qua phát triển".

"Tổng thống Trump rõ ràng nhận thấy việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Nga sẽ mở ra triển vọng to lớn cho sự phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đáng chú ý nhất sẽ là "Đường hầm Putin - Trump", nối liền châu Mỹ thông qua tuyến đường dài 113km qua eo biển Bering với lục địa Á - Âu, như ông Kirill Dmitriev đã thông báo trên X", chuyên gia Zepp LaRouche cho biết.

Theo chuyên gia, đường hầm này “sẽ giúp mở ra sự phát triển cho toàn bộ vùng Viễn Đông của Nga và mang lại tiềm năng đầu tư khổng lồ cho tất cả các quốc gia nghèo tài nguyên".

"Đường hầm Putin - Trump" sẽ là biểu tượng hoàn hảo của khái niệm "hòa bình thông qua phát triển”. Việc Budapest được chọn làm địa điểm cho cuộc gặp mới giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ giúp "nhắc nhở châu Âu về nghệ thuật ngoại giao gần như đã biến mất. Điều này tốt cho cả thế giới", chuyên gia Zepp LaRouche nhấn mạnh.

Moscow đã nỗ lực để thuyết phục Tổng thống Trump bằng các đề xuất hợp tác kinh tế kể từ khi Tổng thống Mỹ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ từng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska hồi tháng 8.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo ở Hungary trong 2 tuần tới. Ngoài vấn đề xung đột ở Ukraine, hợp tác kinh tế Nga - Mỹ sau chiến sự có thể là một phần trong chương trình nghị sự giữa 2 nhà lãnh đạo.

Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Dmitriev đã nhiều lần gặp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump, để thảo luận về quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Nga. Ông Dmitriev, người đã xây dựng mối quan hệ gần gũi với ông Witkoff từng nói về khả năng các công ty năng lượng lớn của Mỹ nắm giữ cổ phần trong các dự án của Nga ở Bắc Cực.