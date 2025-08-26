Bí ẩn 2 trực thăng quân sự Ukraine xuất hiện ở Ba Lan

Trực thăng đa năng UH-60A Black Hawk của Ukraine (Ảnh: Military).

Trang quốc phòng Ba Lan Defence24 ngày 25/8 đưa tin, 2 trực thăng đa năng UH-60A Black Hawk của Ukraine đã được nhìn thấy bay trên lãnh thổ Ba Lan trong một chuyến bay chưa rõ mục đích. Thông tin ban đầu do các nhóm quan sát hàng không địa phương ghi nhận.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tác chiến Các lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết chuyến bay được thực hiện với sự đồng thuận của phía Ba Lan, song mục đích và tính chất cụ thể vẫn thuộc diện mật.

Tại Ukraine, đơn vị duy nhất vận hành loại trực thăng UH-60A Black Hawk là Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng (DIU). Màu sơn đặc trưng của các chiếc Black Hawk được phát hiện cho thấy chúng thuộc sở hữu của cơ quan này.

DIU đang khai thác 2 chiếc UH-60 Black Hawk. Chiếc đầu tiên được ghi nhận từ tháng 2/2023, vốn thuộc sở hữu của công ty dân sự Mỹ Ace Aeronautics, đơn vị chuyên hiện đại hóa khoang máy bay vận tải. Nguồn gốc chiếc trực thăng thứ hai, lần đầu xuất hiện trong một đoạn video hồi tháng 3/2024, vẫn chưa được xác định.

Một nhóm ủng hộ cũng đã gây quỹ nhằm mua thêm một chiếc UH-60 Black Hawk thứ ba cho DIU.

UH-60 Black Hawk do Sikorsky Aircraft chế tạo và phát triển từ đầu những năm 1970, được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm vận tải chiến thuật, chiến tranh điện tử và giải cứu đường không.

Black Hawk sử dụng 2 động cơ General Electric T700-GE-701, cho phép bay với tốc độ tối đa 295km/h, tốc độ hành trình 278km/h, bán kính chiến đấu 592km.

UH-60 Black Hawk có thể mang theo nhiều loại vũ khí hiện đại bao gồm: Súng máy M240H 7,62mm; M134 7,62mm hay GAU-19 12,7mm.

Bên cạnh đó, UH-60 Black Hawk cũng được trang bị đạn rocket 70mm Hydra 70, và khi cần thiết máy bay có thể mang theo tên lửa dẫn đường bằng laser AGM-114 Hellfire.