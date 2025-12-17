Bhutan đầu tư 10.000 bitcoin xây dựng "thành phố Chánh niệm"

Vương quốc Bhutan nổi tiếng với phong cảnh đẹp và cuộc sống thanh bình (Ảnh: National Geographic).

Bhutan cho biết ngày 17/12 rằng nước này sẽ đầu tư 10.000 bitcoin (khoảng 1 tỷ USD) từ nguồn dự trữ tiền điện tử quốc gia để phát triển một “thành phố Chánh niệm”, với kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành một trung tâm kinh tế của quốc gia nhỏ bé nằm trên dãy Himalaya.

Bhutan, quốc gia có đa số dân theo Phật giáo và nằm giữa hai cường quốc khu vực là Ấn Độ và Trung Quốc, theo đuổi chính sách ưu tiên “tổng hạnh phúc quốc gia” (GNP) hơn là tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, chính phủ quốc gia này cũng đang tìm cách cải thiện tình trạng thất nghiệp, khiến hàng nghìn người trẻ phải rời bỏ đất nước.

Trong khuôn khổ các nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đảo ngược xu hướng đó bằng cách thu hút đầu tư nước ngoài, quốc gia không giáp biển này vào năm 2023 đã công bố kế hoạch được quảng bá rầm rộ về thành phố Chánh niệm Gelephu (GMC), một đặc khu kinh tế nằm gần biên giới với Ấn Độ.

Bhutan, quốc gia có mức phát thải carbon âm, cũng đã tích cực thúc đẩy các dự án thủy điện, thu về nguồn doanh thu đáng kể nhờ xuất khẩu điện sang Ấn Độ, quốc gia có nhu cầu năng lượng lớn. Đồng thời, Bhutan tận dụng nguồn điện giá rẻ đó cho nỗ lực khai thác tiền điện tử của riêng mình, đặc biệt là để đào bitcoin.

“Tôi phải bảo đảm rằng mọi người dân Bhutan đều là người gìn giữ, bên liên quan và người thụ hưởng của GMC. Để hỗ trợ chính sách này, hôm nay tôi công bố phân bổ tối đa 10.000 bitcoin, trị giá xấp xỉ 1 tỷ USD. Cam kết này dành cho người dân, cho thanh niên và cho quốc gia của chúng ta", Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck tuyên bố ngày 17/12 trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh.

Nhà vua từng cho biết vào năm 2023 rằng Gelephu sẽ là một “thành phố Chánh niệm, bao gồm các hoạt động kinh doanh có ý thức và bền vững, lấy cảm hứng từ di sản tâm linh Phật giáo".

Theo Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Bhutan vào khoảng 3.718 USD. Tập đoàn nhà nước Druk Holding and Investments đã đầu tư 539 triệu USD, gần 1/5 tổng GDP, để thiết lập các hoạt động tiền điện tử trong giai đoạn 2021-2022, cũng theo Ngân hàng Thế giới.

Kể từ đó, Bhutan đã tích lũy được lượng tài sản tiền điện tử đáng kể, dù giá trị chính xác không được công bố.