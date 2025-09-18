Bên trong hầm chứa tài sản quý cho giới siêu giàu

Tòa nhà nơi có hầm chứa bảo mật cao ở London (Ảnh: IBV).

Nằm trong một dinh thự lịch sử cạnh khách sạn sang trọng Dorchester ở London, đây là một trong những hầm chứa tư nhân an toàn nhất châu Âu, thậm chí có thể là trên thế giới.

Lối vào tòa nhà luôn bị khóa, ít nhất một nhân viên bảo vệ canh giữ cầu thang dẫn xuống khu vực két sắt, nơi áp dụng các biện pháp an ninh tiên tiến, bao gồm máy quét vân tay, quét mống mắt và thẻ điện tử. Theo lời Sean Hoey, giám đốc điều hành cơ sở do IBV International Vaults vận hành, cả 3 yếu tố này đều phải hợp lệ thì mới được đi qua khu vực “bẫy người”.

Tại đây, khách phải đứng chờ giữa 2 cánh cổng và lớp kính chống đạn chịu được cả hỏa lực từ súng AK-47.

Trong khuôn viên còn có hệ thống camera giám sát 24/7 với 4 trung tâm theo dõi riêng biệt (một tại chỗ, 3 bên ngoài), chuông báo động chống xâm nhập và cảm biến ngập nước được lắp trong sàn, trần và tường.

“Nếu có bất kỳ chuyển động nào ở đây, chúng tôi đều biết. Ngay cả khi chỉ là một con cáo xuất hiện bên ngoài vào ban đêm, chúng tôi cũng biết”, ông Hoey nói.

Các cơ chế khóa phức tạp và hệ thống an ninh có thể nghe có vẻ quá mức, nhưng theo ông Hoey, đó là điều cần thiết để bảo vệ khối tài sản trị giá khoảng 54 đến 81 triệu USD.

Trong hệ thống hầm của IBV trên toàn cầu có không ít tiền, vàng, cũng như các tài sản giá trị cao như tranh nghệ thuật hay túi xách Hermès, Chanel. Một công ty nước hoa cao cấp cho biết họ dùng dịch vụ này để lưu giữ những mùi hương hiếm và những món quà quý được hoàng gia tặng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều món bất ngờ. Có những đồ vật gần như không có giá trị tiền bạc nhưng không thể thay thế, như kỷ vật gia đình, ảnh, hay đồ sưu tập độc đáo như thẻ Pokémon phiên bản giới hạn hoặc đồ chơi cổ.

“Tôi từng biết có người gửi cả cuốn sách bản in đầu tiên mà họ muốn giữ nguyên tình trạng. Có người để di chúc, giấy tờ nhà đất và tài liệu pháp lý, không muốn ai biết cho đến khi qua đời”, ông Hoey nhớ lại.

Theo ông Hoey, khách hàng của IBV rất đa dạng: từ người nổi tiếng, ngôi sao thể thao, thành viên hoàng tộc nước ngoài, triệu phú, tỷ phú, cho đến những cá nhân bình thường với công việc đơn giản. Do Anh có lượng khách quốc tế lớn, khách hàng đến từ nhiều nơi như Trung Quốc, Dubai, Ấn Độ và Mỹ.

Các két nhỏ nhất, có giá thuê từ 1.350 USD/năm, hiện đã kín chỗ. Chỉ còn vài két vừa và lớn, có thể chứa cả vali cỡ lớn và có giá tới 20.300 USD/năm.

Khách hàng không phải khai báo chi tiết vật cất giữ hay giá trị, nhưng để trở thành thành viên phải trải qua quy trình thẩm định kỹ lưỡng và ký thỏa thuận, trong đó cấm cất giữ hàng cấm như ma túy, tiền bẩn hoặc hàng hóa bị cấm lưu thông.

Điều này khiến một số nhà phê bình lo ngại các công ty như IBV có thể vô tình trở thành nơi trú ẩn cho tội phạm, vì không chịu mức giám sát nghiêm ngặt như ngân hàng.

Tuy nhiên, Hoey khẳng định khách hàng của ông đều minh bạch và đôi khi còn lưu giữ những thứ “kỳ lạ nhưng có ý nghĩa cá nhân”.

Nhiều người cho rằng két sắt là thứ lỗi thời và sẽ dần biến mất như điện thoại bàn hay băng cassette, nhất là khi công nghệ điện toán đám mây cho phép lưu trữ tài liệu số dễ dàng hơn.

Theo Wall Street Journal, số lượng két an toàn tại Mỹ đã giảm khoảng 20% so với 40 triệu chiếc cách đây 6 năm.

Tuy nhiên, một số chuyên gia tin rằng nhu cầu vẫn còn. Rob Burgeman, giám đốc quản lý tài sản tại RBC Brewin Dolphin, cho rằng giá vàng tăng mạnh và lo ngại về thuế quan dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến nhiều khách hàng tìm nơi cất giữ vàng vật chất an toàn.

Theo ông Hoey, khách hàng thường thuê két trong khoảng 3-4 năm, và công ty luôn thay ổ khóa mới khi bàn giao lại két. Đặc biệt, IBV không giữ chìa dự phòng. Mỗi két chỉ có một chìa, nếu mất thì buộc phải gọi thợ khóa chuyên dụng đến khoan ổ.