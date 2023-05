Bệ phóng siêu tên lửa của Nga gặp tai nạn trên đường

Xe chở bệ phóng tên lửa Iskander của Nga gặp tai nạn (Ảnh: Fontanka).

Truyền thông địa phương Nga cho biết, một xe chở bệ phóng tên lửa Iskander ngày 4/5 đã đâm dải phân cách tại ở St. Petersburg, khi đang trên đường đến buổi diễn tập lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ngày 9/5. Đây là sự kiện thường niên Nga tổ chức để kỷ niệm ngày phát xít Đức bị đánh bại trong Thế chiến II.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn và liệu có ai bị thương vong hay không.

Chính quyền địa phương ở St. Petersburg cho biết các biện pháp an ninh trong thành phố nhân lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng sẽ được siết chặt hơn nhiều so với những năm trước trong bối cảnh chiến sự với Ukraine đang leo thang căng thẳng. Lãnh thổ Nga trong thời gian qua diễn ra nhiều vụ tấn công mà Moscow cáo buộc do Ukraine thực hiện. Kiev thường bác bỏ hoặc không xác nhận những cáo buộc trên.

Tại hơn 20 thành phố trên khắp nước Nga, các cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng đã bị hủy bỏ, viện dẫn lý do an ninh. Trong khi đó, cuộc duyệt binh lớn nhất tổ chức ở Quảng trường Đỏ ở Moscow vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Iskander-M là hệ thống tên lửa dẫn đường có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa Iskander có tầm bay khoảng 500km và đầu đạn uy lực có thể phá hủy các công trình lớn và những cứ điểm kiên cố của đối thủ. Iskander-M có thể khai hỏa vào 2 mục tiêu khác nhau trong vòng một phút. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo đạn đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay.