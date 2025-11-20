BBC xin lỗi vì gọi tên thật của Vương phi xứ Wales

Vương phi xứ Wales Catherine (Ảnh: AFP).

Tuần trước, phát thanh viên kiêm phóng viên Rajini Vaidyanathan của BBC nhiều lần gọi Vương phi xứ Wales Catherine bằng tên Kate Middleton khi chưa trở thành thành viên Hoàng gia Anh. Điều này khiến khán giả xem chương trình phàn nàn.

BBC đã ra thông cáo xin lỗi: “Trong lúc đưa tin về các hoạt động tưởng niệm Ngày Đình chiến, chúng tôi đã nhầm lẫn khi gọi Vương phi xứ Wales Catherine là Kate Middleton. Đây là những sai sót trong nhiều giờ phát sóng trực tiếp và chúng tôi xin lỗi vì điều đó”.

Ngày Đình chiến, còn được biết đến là Ngày Tưởng niệm (Remembrance Day), đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến I và trở thành ngày tưởng nhớ tất cả những người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột.

Vương phi xứ Wales tham dự lễ tưởng niệm Ngày Đình chiến tại Đài Tưởng niệm Quốc gia vào ngày 11/11, dẫn đầu cả nước dành 2 phút mặc niệm trước khi đặt vòng hoa thay mặt Hoàng gia Anh.

Lời xin lỗi được đưa ra sau khi BBC cũng vừa xin lỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước vì việc cắt ghép bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ trong bộ phim tài liệu. Ông Trump dọa sẽ khởi kiện, đòi BBC bồi thường lên tới 5 tỷ USD.

BBC đã xin lỗi Tổng thống Trump về lỗi biên tập này, song từ chối chi trả bất kỳ khoản bồi thường nào. Cuộc tranh cãi đã đẩy hãng truyền thông này vào khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm và dẫn đến việc từ chức của Tổng giám đốc BBC Tim Davie cùng Trưởng ban tin tức Deborah Turness.