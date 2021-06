Bất ngờ món quà ông Biden tặng ông Putin trong cuộc đối mặt ở Geneva

Dân trí Nhân cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tặng Tổng thống Nga Vladimir Putin một món quà đặc biệt được cho là chứa đựng nhiều ý nghĩa trong đó.

Ông Putin - Biden lần đầu hội đàm trực tiếp

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay nhau trước khi bước vào họp thượng đỉnh ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 16/6 (Ảnh: Reuters).

Món quà đặc biệt

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden đã tặng người đồng cấp Nga một cặp kính phi công do công ty công ty Randolph của Mỹ sản xuất. Theo quan chức này, năm 1978, công ty Randolph có trụ sở tại Massachusetts đã hợp tác với quân đội Mỹ sản xuất chiếc kính mát HGU-4/P Aviator dành riêng cho các phi công lái máy bay chiến đấu. Kể từ đó, loại kính này được cung cấp cho quân đội Mỹ và các đối tác NATO.

Ngoài ra, chủ nhân Nhà Trắng cũng tặng ông chủ Điện Kremlin một tác phẩm điêu khắc bằng pha lê và về một con bò rừng Mỹ một con bò rừng Mỹ của thương hiệu Steuben Glass ở New York. Đây được coi là biểu tượng sức mạnh, sự đoàn kết và bền vững. Tác phẩm điêu khắc này có giá đỡ làm bằng gỗ anh đào cùng với một tấm bảng khắc dòng chữ lưu niệm về cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.

Món quà được ông Biden tặng cho nhà lãnh đạo Nga nhân cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 16/6. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi cuối tháng 1.

Một cuộc họp không thù địch

Ngay sau cuộc họp thượng đỉnh kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã họp báo để thông báo kết quả hội đàm. Ông Putin khẳng định, cuộc họp mang tính xây dựng, không hề mang tính thù địch. "Theo quan điểm của tôi, cả hai bên đều cho thấy thiện chí để hiểu nhau và tìm cách đưa lập trường xích lại gần nhau hơn. Cuộc thảo luận của chúng tôi khá tích cực", ông Putin nói.

Ông Putin cho biết, trong cuộc họp, ông đã thảo luận với ông Biden về hàng loạt chủ đề như ổn định chiến lược, an ninh khu vực, mối đe dọa an ninh mạng. "Chúng tôi đã nhất trí với Tổng thống Biden bắt đầu tham vấn về vấn đề an ninh mạng", ông Putin nói.

Ông cũng cho biết thêm, hai bên đều nhất trí quan điểm rằng, cả Nga và Mỹ có trách nhiệm đặc biệt đối với sự ổn định chiến lược với vai trò là các cường quốc hạt nhân. Theo Điện Kremlin, ông Putin và ông Biden đã ký tuyên bố chung về ổn định chiến lược.

Trong thời gian tới, Nga và Mỹ sẽ đàm phán về những thay đổi đối với hiệp ước kiểm soát vũ khí New START được hai bên gia hạn gần đây.

Ngoài ra, chủ nhân Điện Kremlin cho biết, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc đại sứ của mỗi bên nên quay trở lại nhiệm vụ ở nước kia. Cả Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov và Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan đã trở về nước vài tháng qua do căng thẳng ngoại giao giữa Moscow và Washington.

Ông Putin khen ông Biden

Cuộc họp thượng đỉnh của ông Biden và ông Putin kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo, ông Putin cũng dành lời ca ngợi hiếm hoi dành cho ông Biden, gọi ông là một "chính trị gia giàu kinh nghiệm" và cũng cho rằng ông Biden "rất khác" so với người tiền nhiệm Donald Trump. "Ông ấy rất khác so với cựu Tổng thống Trump", ông Putin nói.

Năm 2018, ông Putin từng họp thượng đỉnh với cựu Tổng thống Trump tại Helsinki, Phần Lan. Thời điểm đó, ông Trump hứng nhiều chỉ trích trong nước khi họp kín với ông Putin và bác bỏ kết luận của cộng đồng tình báo về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

"Không phải chống lại Nga mà vì lợi ích của người Mỹ"

Về phần mình, tại cuộc họp báo sau cuộc họp thượng đỉnh, Tổng thống Biden cũng khẳng định cuộc họp diễn ra mang tính xây dựng và trên tinh thần không phải chống lại Nga mà vì lợi ích của người Mỹ.

"Tôi đã nói với Tổng thống Putin rằng chương trình nghị sự của tôi không phải là chống lại Nga hay bất cứ ai khác, mà là vì lợi ích của người Mỹ", ông Biden nói, đồng thời nhấn mạnh mối quan tâm hàng đầu của ông là đẩy lùi Covid-19, khôi phục kinh tế và tăng cường quan hệ với các đồng minh.

Mặc dù đạt được thỏa thuận về một số lĩnh vực, song phái đoàn Nga và Mỹ vẫn còn những khác biệt về một số vấn đề, trong đó có vụ việc liên quan đến Nga bắt giữ nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny hay vấn đề tấn công mạng. Ông Biden cảnh báo, Mỹ sẽ đáp trả và Nga phải lĩnh hậu quả nếu Moscow động chạm đến những lo ngại này.

