Báo Mỹ: Tên lửa Iran “đánh trúng 5 máy bay tiếp dầu Không quân Mỹ”

Một máy bay chiến đấu tiếp nhiên liệu từ máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker ở phía tây Alaska (Ảnh: Getty).

Báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ 2 quan chức Mỹ cho biết 5 máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ đã bị trúng đạn và hư hại tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út.

Theo nguồn tin, các máy bay này bị trúng đạn trong một cuộc tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ của Ả Rập Xê Út những ngày gần đây.

Nguồn tin tiết lộ các máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ bị hư hại, nhưng không bị phá hủy hoàn toàn và đang được sửa chữa.

Nguồn tin xác nhận không có ai bị thương trong vụ tấn công.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 13/3 xác nhận toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ bị rơi ở phía tây Iraq đều đã thiệt mạng.

CENTCOM xác nhận máy bay bị rơi vào ngày 12/3 trong chiến dịch tập kích Iran.

“Vụ việc đang được điều tra. Tuy nhiên, nguyên nhân rơi máy bay không phải do hỏa lực đối phương hay hỏa lực đồng minh”, CENTCOM cho biết thêm.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, khẳng định vụ việc “xảy ra trên vùng lãnh thổ ở miền tây Iraq trong khi phi hành đoàn đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu”.

Tướng Caine nhắc lại tuyên bố của CENTCOM rằng vụ rơi máy bay không phải do hỏa lực từ đối thủ hay do đồng minh bắn nhầm.

Trong khi đó, Sở chỉ huy Khatam al-Anbia thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng kháng chiến Iraq đã bắn rơi máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Mỹ.

“Các hệ thống phòng không của nhóm Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã bắn trúng một máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ ở miền tây Iraq và máy bay này đã rơi. Toàn bộ nhân sự trên máy bay đã thiệt mạng”, người phát ngôn Sở chỉ huy Khatam al-Anbia cho biết.

Báo Al Jazeera cùng ngày đưa tin, nhóm Kháng chiến Hồi giáo, một liên minh gồm các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, đã tuyên bố chịu trách nhiệm trong vụ bắn hạ một máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 Stratotanker của Mỹ ở miền tây Iraq.

Trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram chính thức, nhóm này khẳng định các tay súng của họ đã nhắm mục tiêu vào máy bay bằng các hệ thống phòng không, khiến máy bay bị rơi.

Đây là vụ rơi máy bay thứ tư của Mỹ trong vòng 2 tuần kể từ khi mở chiến dịch không kích Iran.

Tuần trước, 3 máy bay tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait trong một vụ bắn nhầm, toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn đã kịp nhảy dù thoát hiểm an toàn.

Tính đến nay, tổng số binh lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran lên tới 13 người. Ngoài ra, khoảng 140 binh lính Mỹ đã bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng.