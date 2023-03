Báo Mỹ: Lầu Năm Góc cảnh báo về cần cẩu khổng lồ của Trung Quốc

Các cần cẩu tại một cảng ở New Jersey, Mỹ chụp tháng 11/2022 (Ảnh minh họa: AP)

Wall Street Journal ngày 5/3 dẫn lời các quan chức an ninh quốc gia và quốc phòng ẩn danh đưa tin, một số cần cẩu cỡ lớn do Trung Quốc sản xuất đang được đặt ở nhiều cảng của Mỹ, trong đó có những cảng quân đội của Mỹ cũng sử dụng.

Nguồn tin nói rằng, Lầu Năm Góc dường như lo ngại các cần cẩu khổng lồ này được trang bị "các cảm biến tinh vi" có thể trở thành công cụ do thám của Trung Quốc để thu thập thông tin tình báo về hàng hóa được chuyển vào và ra khỏi đất nước, bao gồm những hàng hóa liên quan tới quân đội.

Wall Street Journal không nêu ra bất cứ trường hợp cụ thể nào mà cần cẩu Trung Quốc đã bị phát hiện thực hiện hành vi do thám. Tuy nhiên, báo Mỹ dẫn lời cựu quan chức phản gián Bill Evanina bày tỏ lo ngại rằng, các cần cẩu Trung Quốc có thể cung cấp khả năng tiếp cận từ xa cho người muốn làm gián đoạn dòng hàng hóa.

Nghi vấn về cần cẩu được công bố trong bối cảnh Mỹ - Trung căng thẳng trong thời gian qua về vụ khí cầu. Mỹ bắn rơi vật thể mà họ cáo buộc là khí cầu do thám của Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh tuyên bố đây chỉ là phương tiện dân sự làm nhiệm vụ nghiên cứu thời tiết và chỉ trích Washington phản ứng thái quá.

Sau bài báo của Wall Street Journal về nghi vấn cần cẩu, một quan chức Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ đã bác bỏ, cho rằng đây là một nhận định "hoang tưởng" có thể cản trở hợp tác kinh tế và thương mại với Trung Quốc.

"Sử dụng lá bài Trung Quốc và giả thuyết về mối đe dọa Trung Quốc là vô trách nhiệm và sẽ ảnh hưởng tới chính lợi ích của Mỹ", quan chức trên cho biết.

Theo RT, loại cần cẩu được đề cập trong bài báo của Wall Street Journal là dòng do doanh nghiệp công nghiệp nặng Shanghai Zhenhua (ZPMC) sản xuất. ZPMC cung cấp cần cẩu với giá rẻ hơn so với các nhà cung cấp phương Tây và đang chiếm thị phần lớn ở Mỹ. Công ty này cũng hợp tác với Microsoft và các công ty khác để cung cấp hệ thống tự động có thể phân tích dữ liệu trong thời gian thực.

Các quan chức an ninh quốc gia Mỹ trong những năm gần đây đã bày tỏ lo ngại về các thiết bị do Trung Quốc sản xuất, bao gồm hệ thống soi chiếu hành lý và máy biến áp điện. Một dự luật được Quốc hội thông qua vào tháng 12/2022 đã đề nghị mở một cuộc điều tra xem liệu cần cẩu do nước ngoài sản xuất có gây ra rủi ro an ninh tại các cảng của Mỹ hay không.