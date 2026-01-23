Báo chí quốc tế đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử

Tổng Bí thư Tô Lâm tại họp báo quốc tế thông tin kết quả Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Các hãng truyền thông Trung Quốc như Xinhua, CGTN, China Daily hôm nay 23/1 đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hãng thông tấn Tass (Nga) cũng đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử, đồng thời điểm lại một số nét chính về sự nghiệp của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Báo Nikkei (Nhật Bản) đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo Nikkei, kể từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức vụ này từ năm 2024, Việt Nam đã thực hiện những cải cách quan trọng nhất trong 4 thập niên và công bố các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng.

Nikkei đưa tin, năm ngoái, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đã tăng 8%, tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai trong 15 năm. Chính phủ Việt Nam kỳ vọng nâng con số này lên ít nhất 10% từ năm 2026 đến năm 2030. Đến năm 2045, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

“Tăng trưởng kinh tế sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam trong 5 năm tới. Môi trường kinh doanh sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng hai chữ số hàng năm”, Nikkei dẫn lời ông Alexander L. Vuving, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á - Thái Bình Dương Daniel K. Inouye ở Honolulu, Hawaii, cho biết.

“Chuyển đổi số cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ. Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với tất cả các cường quốc lớn, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, EU, Nhật Bản và Ấn Độ”, ông Vuving nói thêm.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cũng đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trước đó, trong bài viết đưa tin về Đại hội XIV của Đảng, Reuters cho biết nhiều nhà đầu tư nước ngoài và giới quan sát quốc tế đánh giá cao sự quyết đoán và tầm nhìn cải cách của các nhà lãnh đạo Việt Nam, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Reuters lưu ý, kể từ khi đảm nhiệm cương vị cách đây 17 tháng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tạo dấu ấn đậm nét với nhịp độ nhanh chóng và quyết liệt trong việc cải tổ khu vực công và toàn bộ nền kinh tế, nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Đây được đánh giá là cuộc cải tổ sâu rộng nhất của Việt Nam trong nhiều thập niên qua.

Trong bài viết được đăng tải hôm nay, hãng tin ABC News (Australia) đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử, đồng thời điểm lại một số nét chính về Đại hội XIV của Đảng.

ABC News đưa tin Đại hội đã quy tụ gần 1.600 đại biểu để xác định phương hướng chính trị và kinh tế của Việt Nam đến năm 2031, trong đó Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ 10% trở lên từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo ABC News, sự chuyển mình của Việt Nam thành trung tâm sản xuất toàn cầu về điện tử, dệt may và giày dép rất ấn tượng. Tỷ lệ nghèo đói đã giảm và tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng.

Hãng tin Aljazeera (Qatar) đưa tin Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Aljazeera cũng điểm lại các phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội XIV của Đảng.

Theo Aljazeera, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử “sẽ gửi một thông điệp” đến các nhà đầu tư nước ngoài, những người "thường xuyên coi sự ổn định chính trị là yếu tố then chốt tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam như một môi trường kinh doanh thuận lợi".