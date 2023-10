Báo Anh: Ấn Độ yêu cầu Canada rút hơn 40 nhà ngoại giao về nước

Một nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài Cao ủy Canada (Đại sứ quán) ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 19/9 (Ảnh: Reuters).

Ottawa đã được New Delhi yêu cầu phải hồi hương khoảng 40 nhà ngoại giao Canada trước ngày 10/10, Financial Times dẫn lời những người thạo tin. Một người trong đó cho biết Ấn Độ đã nói sẽ thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao đối với các nhà ngoại giao còn ở lại sau hạn chót.

Bộ Ngoại giao Canada và chính phủ Ấn Độ từ chối yêu cầu bình luận của Financial Times. New Delhi trước đây từng nói muốn có "sự ngang bằng" trong số lượng và cấp bậc của các nhà ngoại giao mà mỗi nước cử tới đối phương.

Số nhân viên ngoại giao Canada ở New Delhi nhiều hơn hàng chục người so với phái đoàn Ấn Độ ở Ottawa, do nhu cầu lớn về dịch vụ lãnh sự của thân nhân của khoảng 1,3 triệu người Canada có gốc Ấn Độ.

Một nguồn tin cho biết Canada có 62 nhà ngoại giao ở Ấn Độ và New Delhi đã yêu cầu họ giảm 41 người.

Trước đó, New Delhi đã công bố lệnh cấm thị thực đối với người Canada, một ngày sau khi Thủ tướng Justin Trudeau đưa ra tuyên bố gây chấn động vào ngày 18/9, cáo buộc đặc vụ Ấn Độ có dính líu tới vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar, một công dân Canada theo đạo Sikh có tư tưởng ly khai.

Tuyên bố của ông Trudeau xuất phát từ việc Ottawa thất vọng sau nhiều tuần ngoại giao bí mật với Ấn Độ nhưng đối phương không đảm bảo hợp tác trong cuộc điều tra về vụ sát hại.

Cố vấn an ninh quốc gia Canada Jody Thomas đã 2 lần tới Ấn Độ để thảo luận về vấn đề này trước G20 ở New Delhi vào tháng 9. Ông Trudeau cũng nêu vấn đề với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại G20 nhưng không thành công.

Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar tuần trước phát biểu tại Washington rằng cáo buộc ám sát "không phù hợp với chính sách của chúng tôi". Ông cũng cáo buộc Canada dung túng những người ly khai theo đạo Sikh đang vận động thành lập nhà nước độc lập ở miền bắc Ấn Độ.