Nga - Belarus sẽ thực hành cách sử dụng tên lửa "không thể bị đánh chặn"

Tên lửa Oreshnik là vũ khí thế hệ tiếp theo của Nga được cho là có khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập tấn công mục tiêu (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin hôm 13/8 cho biết các cuộc tập trận chung giữa quân đội Nga và Belarus sẽ được tổ chức vào tháng tới, bao gồm diễn tập về kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik do Nga sản xuất.

Ông Khrenin nói với các nhà báo ở Minsk rằng phía Belarus sẽ phối hợp với các đối tác Nga để thực hành sử dụng Oreshnik, cũng như vũ khí hạt nhân, trong cuộc tập trận diễn ra tại Belarus từ ngày 12-16/9.

“Đây là một yếu tố quan trọng trong năng lực răn đe chiến lược của chúng ta. Như nguyên thủ quốc gia yêu cầu, chúng ta phải sẵn sàng cho mọi tình huống.

Chúng ta thấy tình hình ở biên giới phía tây và phía bắc, và không thể bình tĩnh trước tình hình hoạt động quân sự gia tăng. Chúng ta thể hiện sự cởi mở và hòa bình, nhưng luôn phải sẵn sàng", ông Khrenin nói.

Belarus giáp Ba Lan, Litva và Latvia, tất cả đều là thành viên NAT, ở phía tây và bắc, trong khi phía nam giáp Ukraine.

Ông Putin trong tháng này cho biết tên lửa Oreshnik đã được sản xuất hàng loạt và bàn giao cho quân đội.

Oreshnik là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới, có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, khiến nó gần như không thể bị đánh chặn.

Tổng thống Putin tuyên bố, nếu Nga phóng nhiều tên lửa Oreshnik cùng lúc, sức mạnh của vụ tấn công sẽ tương đương với vũ khí hạt nhân.

Nhà phân tích quân sự Nga và tổng biên tập tạp chí National Defense, Igor Korotchenko nhận định, tên lửa Oreshnik có độ chính xác cao có thể tấn công mục tiêu của đối phương với sức công phá như vũ khí hạt nhân, nhưng không gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về môi trường như vụ nổ nguyên tử vì không phát ra bụi phóng xạ.

Ông Putin cho biết, đầu đạn Oreshnik có thể chịu được "nhiệt độ tương đương với nhiệt độ trên bề mặt Mặt Trời".

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng đó là một kỳ tích nhờ vào kết quả của quá trình nghiên cứu những vật liệu mới mang tính đột phá do các chuyên gia nước này phát triển.

Theo ông Putin, việc phát triển các hệ thống như vậy đã được lên ý tưởng từ cuối những năm 1980. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các vật liệu cần thiết để triển khai chúng vẫn chưa có sẵn.

Tổng thống Putin cũng khẳng định Oreshnik không thể bị đánh chặn, kể cả bằng những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của phương Tây hiện nay.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của kênh truyền hình Russia 1 vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Putin khẳng định đích thân ông đã ra lệnh triển khai tên lửa Oreshnik phù hợp với những điều kiện thực tế, đồng thời coi đây là "một cột mốc lịch sử đối với ngành công nghiệp tên lửa và vũ trụ Nga".

Moscow đã cập nhật học thuyết hạt nhân của mình như một thông điệp mạnh mẽ gửi tới phương Tây. Tuy nhiên, ông Putin nói rằng việc leo thang hạt nhân có thể sẽ không cần thiết khi Nga đã có Oreshnik.