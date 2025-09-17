Ba Lan điều tra nghi vấn "tên lửa bắn trượt UAV, bay vào nhà dân"

Quả tên lửa AIM-120 (Ảnh: Raytheon).

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã yêu cầu làm rõ liệu một tên lửa không đối không được bắn đi từ tiêm kích F-16 của nước này trong vụ đánh chặn UAV bay vào không phận tuần trước có phải đã phá hủy một ngôi nhà hay không.

Yêu cầu điều tra này xuất phát từ bài báo của truyền thông Ba Lan cho rằng một quả tên lửa AIM-120C-7 AMRAAM được phóng nhằm vào một UAV đã đi chệch hướng, gây ra thiệt hại.

Ba Lan cáo buộc 19 UAV của Nga đã bay vào không phận nước này khi Moscow tập kích đường không Ukraine. Nga tuyên bố không nhằm vào bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan.

Ông Nawrocki mong chính phủ nhanh chóng làm rõ vụ việc tại thị trấn Wyry. Chính phủ có thẩm quyền huy động mọi công cụ và cơ quan để giải quyết vấn đề này sớm nhất có thể, Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) viết trên X.

Ngay sau khi vụ UAV xâm nhập được công bố, các quan chức Ba Lan đã công bố hình ảnh một ngôi nhà ở Wyry bị phá hủy.

“Đó là một quả tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM từ F-16 của chúng ta, gặp sự cố hệ thống dẫn đường khi đang bay và không kích nổ. May mắn là ngòi nổ an toàn đã được kích hoạt nên nó không phát nổ”, trang tin RMF24 cho biết hôm 16/9, dẫn nguồn từ một cơ quan an ninh quốc gia ẩn danh.

Theo RMF24, một cựu sĩ quan tình báo quân sự Ba Lan nhấn mạnh thiệt hại của ngôi nhà là do tác động từ động năng của tên lửa. “Không có vụ nổ, không có kích nổ, điều này có thể thấy rõ trong hình ảnh ngôi nhà bị phá hủy”, ông Maciej Korowaj giải thích.

Tên lửa AIM-120 có đầu nổ phân mảnh nổ mạnh nặng khoảng 18kg.

Dù chưa được xác nhận, thông tin từ RMF24 bổ sung bối cảnh cho các báo cáo ban đầu rằng xác tên lửa AIM-120 đã được tìm thấy trong đống đổ nát sau khi UAV bay vào Ba Lan. Khi đó có nhiều điểm chưa rõ về vị trí phát hiện và bên nào đã phóng tên lửa.

“Bảy UAV và xác của một quả tên lửa không rõ nguồn gốc đã được tìm thấy", Karolina Galecka, người phát ngôn Bộ Nội vụ Ba Lan, cho biết hôm 10/9 sau vụ 19 UAV bay vào không phận.

Trong khi nguồn tin của RMF24 nói rằng tên lửa do F-16 phóng, thì tiêm kích F-35 của Hà Lan, vốn cũng mang AIM-120, cũng đã tham gia chiến dịch chống UAV.

Theo War Zone, ngay cả những loại tên lửa tiên tiến nhất cũng có thể gặp sự cố. Công nghệ tên lửa không hoàn hảo, tỷ lệ không thành công vẫn tồn tại.

Trong báo cáo ban đầu về làn sóng UAV này, Thủ tướng Donald Tusk cho biết ít nhất 3-4 UAV đã bị bắn hạ, nhưng 3-4 chiếc khác dường như chỉ rơi xuống lãnh thổ Ba Lan.

BBN cho biết đang kiểm chứng tuyên bố của RMF24 về vụ AIM-120 đi chệch.

“Sẽ không có chuyện che giấu thông tin”, cơ quan này giải thích, nhấn mạnh thông điệp gửi tới người dân Ba Lan phải được xác minh và khẳng định.

BBN cũng nói rằng chính phủ chưa nhận được bất kỳ báo cáo chính thức nào về vụ việc liên quan tới tên lửa. “Tổng thống nhấn mạnh rằng ông và BBN không được thông báo, và sự việc chưa từng được trình bày hay làm rõ tại Hội đồng An ninh Quốc gia”, cơ quan này cho biết.

Để ứng phó với mối đe dọa tương lai, NATO đã triển khai Chiến dịch “Eastern Sentry” nhằm bảo vệ trước các sự cố tương tự trong tương lai. Giai đoạn đầu, chiến dịch huy động lực lượng hỗn hợp gồm tiêm kích và một khinh hạm phòng không, sau đó sẽ mở rộng ra khu vực từ Bắc Cực đến Biển Đen, tạo lá chắn chống UAV và tên lửa.