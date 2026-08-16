Ba cha con người Pháp sống sót sau 16 tiếng trôi dạt trên biển Thái Lan

Ba cha con người Pháp được giải cứu vào ngày 15/8 (Ảnh: AFP).

Ông Amorn Chomchoey, một quan chức chính quyền địa phương đảo Koh Samui, cho biết người cha 50 tuổi cùng hai con trai (5 và 7 tuổi) đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi trải qua sự cố kéo dài suốt đêm, nhưng họ được xuất viện ngay sau đó.

"Chúng tôi thấy họ kiệt sức do nuốt phải nhiều nước biển. Sắc mặt họ rất nhợt nhạt, đặc biệt là hai đứa trẻ", ông chia sẻ với hãng tin AFP.

Theo nguồn tin trên, người cha đã thuê một chiếc mô tô nước từ một đơn vị kinh doanh tại Koh Samui - hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng ở vịnh Thái Lan - vào khoảng 17h ngày 13/8. Chiếc mô tô này sau đó bất ngờ bị lật ngoài khơi đảo Koh Samui.

Ông Amorn cho hay đơn vị cho thuê đã lo lắng khi gia đình không quay trở lại vào thời gian đã định, nên họ báo tin cho lực lượng cứu hộ địa phương và chính quyền tỉnh.

Họ được tìm thấy vào khoảng 10h ngày 14/8.

Thư ký của ông Amorn (đồng thời là phiên dịch viên) chia sẻ rằng các nhà điều tra đang làm rõ nguyên nhân khiến chiếc mô tô nước bị lật chỉ sau hơn 15 phút vận hành.

Người thư ký cho biết người cha đã nói với các quan chức rằng ông là người có kinh nghiệm lái mô tô nước.

Tuy nhiên, đơn vị cho thuê xe lại nói với truyền thông địa phương rằng gia đình này dường như đã đi ra ngoài phạm vi cho phép được quy định trong hợp đồng thuê.

Video do giới chức quận Koh Samui công bố cho thấy mô tô nước gần như chìm hoàn toàn, chỉ còn phần mũi màu cam nổi trên mặt nước. Một trong hai bé trai ngồi trên mũi mô tô nước, trong khi người bố nổi gần đó, cả hai đều mặc áo phao.

Trong video, có thể nghe thấy tiếng một nhân viên cứu hộ hét lớn "bình tĩnh nào" và "họ còn sống", sau đó người này đã giúp đưa cậu bé lên một chiếc thuyền khác và cung cấp nước uống cho gia đình.

Các quan chức cho biết gia đình này vẫn ở lại Thái Lan và tiếp tục kỳ nghỉ.

Koh Samui là một trong những hòn đảo thu hút nhiều gia đình nhất tại Thái Lan nhờ vùng biển êm ả và hệ thống khu nghỉ dưỡng đa dạng, đón hàng triệu du khách mỗi năm.