Apple mất 200 tỷ USD sau tin Trung Quốc cấm iPhone trong cơ quan chính phủ

Một cửa hàng Apple ở Thượng Hải, Trung Quốc (Ảnh: VCG).

Theo Bloomberg, trong phiên giao dịch ngày 7/9, cổ phiếu của Apple giảm 2,9%. Một ngày trước đó, cổ phiếu của tập đoàn này cũng chứng kiến phiên giảm mạnh nhất hơn một tháng qua.

Chỉ trong vòng hai ngày, vốn hóa thị trường của Apple mất khoảng 200 tỷ USD. Cổ phiếu Apple hiện là cổ phiếu mất điểm mạnh nhất trong nhóm Dow Jones Industrial Average trên sàn chứng khoán Mỹ.

Điều này được cho chủ yếu là do tác động từ thông tin Trung Quốc yêu cầu nhân viên trong các cơ quan của chính phủ không dùng iPhone cho công việc, không mang vào văn phòng vì lý do an ninh.

Trung Quốc là thị trường nước ngoài lớn nhất cho các sản phẩm của Apple. Doanh thu ở thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 1/5 tổng doanh thu của Apple năm 2022.

Quy định mới khiến các nhà đầu tư lo ngại về khả năng làm ăn của Apple tại quốc gia tỷ dân với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.