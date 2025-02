Anh, Pháp có thể đưa 25.000 quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine

Binh sĩ Anh (Ảnh minh họa: Avia Pro).

"Anh sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong việc đẩy nhanh công việc đảm bảo an ninh cho Ukraine… Nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẵn sàng và sẵn lòng đóng góp vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng cách đưa quân đội của chúng tôi đến nếu cần thiết", Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết trong một bài viết trên Telegraph ngày 16/2.

Ông nhấn mạnh: "Bất kỳ vai trò nào trong việc giúp đảm bảo an ninh của Ukraine đều giúp đảm bảo an ninh cho lục địa của chúng ta và an ninh của đất nước này".

Ông mô tả cuộc xung đột Ukraine là "thời điểm nghìn năm có một" và là một vấn đề "sống còn" đối với châu Âu.

Trong một diễn biến liên quan khác, nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko cho biết, Pháp và Anh được cho là đã thành lập một đội ngũ khoảng 25.000 quân để sẵn sàng gửi đến Ukraine.

Theo ông, những quân nhân này có thể hành động hỗ trợ Ukraine trong trường hợp xung đột leo thang hơn nữa. Ông nói, đây là sứ mệnh gìn giữ hòa bình có thể được thảo luận ở cấp cao giữa lãnh đạo Anh, Pháp và Ukraine.

Anh và Pháp hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo châu Âu chuẩn bị họp khẩn tại Paris (Pháp) vào hôm nay. Cuộc họp có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu, Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Đại diện Hội đồng châu Âu cho biết mục đích của cuộc gặp là nhằm bắt đầu các cuộc tham vấn giữa các nhà lãnh đạo châu Âu về tình hình Ukraine và các vấn đề an ninh châu Âu.

Châu Âu đang lo ngại nguy cơ bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy dấu hiệu nhượng bộ Nga.

Trong các tuyên bố gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và quan chức trong chính quyền của ông cho biết, Washington đặt mục tiêu nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine bằng con đường ngoại giao. Tuy nhiên, hậu xung đột, châu Âu cần đóng vai trò đảm bảo an ninh cho Ukraine, như gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến mà không có sự tham gia của Mỹ.

Trong một lá thư gửi tới các nước châu Âu yêu cầu đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine, Mỹ cũng hỏi các đồng minh rằng họ cần gì từ Washington để thực hiện các biện pháp đó.

Đề xuất cũng hỏi xem các quốc gia châu Âu và/hoặc quốc gia thứ ba nào mà họ tin rằng có thể hoặc muốn tham gia vào một thỏa thuận đảm bảo an ninh như vậy và họ có sẵn sàng triển khai quân đội tới Ukraine hay không.

Hai nhà ngoại giao châu Âu cho biết các cuộc thảo luận về phản ứng với đề xuất của Mỹ vẫn đang diễn ra. Một số người tin rằng châu Âu nên đưa ra phản ứng tập thể.