Anh đưa ra đề nghị đặc biệt tới các lãnh đạo thế giới dự tang lễ Nữ hoàng

Anh sẽ mở chiến dịch an ninh quy mô lớn kỷ lục trong tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II (Ảnh: Reuters).

Anh tuần trước thông báo, tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được tổ chức vào ngày 19/9 tại Tu viện Westminster, London.

Trong một tài liệu của Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung Anh (FCDO) gửi tới các đại sứ quán hôm 10/9 mà Politico tiếp cận được, phía Anh được cho đã khuyến nghị các lãnh đạo quốc gia tới dự tang lễ có thể di chuyển cùng nhau bằng xe buýt nhóm được hộ tống an ninh.

Theo giải thích của FCDO trong văn bản, vì Anh siết chặt an ninh và tiến hành cấm nhiều tuyến đường, nên các lãnh đạo sẽ được khuyến nghị đi xe buýt chung tới nơi tổ chức tang lễ, thay vì dùng các xe riêng để di chuyển.

Ngoài ra, do diện tích bên trong Tu viện Westminster có giới hạn, chỉ các nguyên thủ quốc gia cùng với phu nhân/phu quân được dự tang lễ ngày 19/9. Các lãnh đạo có thể sẽ không có đoàn tùy tùng đi theo. Với những nguyên thủ quốc gia không tham gia tang lễ, họ có thể cử đại diện thay thế.

Trước đó, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ dự tang lễ Nữ hoàng.

Thêm vào đó, FCDO cũng khuyến nghị các lãnh đạo di chuyển bằng máy bay thương mại khi có thể vì di chuyển bằng trực thăng tại Anh vào thời điểm diễn ra tang lễ có thể gặp khó khăn.

"Nhiều lớp bảo vệ an ninh toàn diện và đa dạng sẽ được áp dụng trên khắp London và tại tất cả các địa điểm, sự kiện liên quan tới lễ tang", Politico dẫn tài liệu của FCDO đưa tin.

Hàng nghìn cảnh sát sẽ được điều động để đảm bảo an ninh cho lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II. Đây được xem là "hoạt động bảo vệ an ninh và trị an lớn nhất" trong lịch sử Vương quốc Anh.

Theo đó, từ nay cho đến 19/9, mỗi ngày sẽ có khoảng 10.000 cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh ở London. Nhiều tuyến đường đã được đóng cửa để tạo hành lang an ninh xung quanh những địa điểm tập trung đông người.

Ngoài ra, giới chức Anh cũng triển khai một loạt biện pháp an ninh khác như bố trí lính bắn tỉa trên nóc các tòa nhà, tổ chức tuần tra trên các tuyến đường.