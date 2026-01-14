Ấn Độ tuýt còi dịch vụ giao hàng siêu tốc 10 phút

Dịch vụ giao hàng nhanh được cho là đã làm thay đổi đáng kể ngành bán lẻ ở Ấn Độ (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Lao động Ấn Độ Mansukh Mandaviya ngày 13/1 đã gặp gỡ các lãnh đạo của những công ty giao hàng siêu tốc lớn như Blinkit của Eternal, Instamart của Swiggy và Zepto. Cuộc gặp được cho là nhằm thảo luận các biện pháp cải thiện an toàn và điều kiện làm việc cho đội ngũ tài xế giao hàng, những người vận chuyển hàng hóa đến tay khách chỉ trong vài phút.

Theo các nguồn tin, Blinkit, công ty thương mại giao nhanh hàng đầu Ấn Độ, đã loại bỏ cam kết giao hàng trong 10 phút khỏi hình ảnh thương hiệu trên ứng dụng di động. Các đối thủ được cho là sẽ sớm làm theo.

Blinkit, Zepto và Swiggy không phản hồi các yêu cầu bình luận. Bộ Lao động Ấn Độ cũng chưa phản hồi.

Ấn Độ đã nổi lên như một trường hợp hiếm hoi thành công trong lĩnh vực giao hàng siêu tốc, thu hút hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn cầu như SoftBank Group và Temasek Holdings, ngay cả khi những mô hình tương tự đã sụp đổ tại Mỹ, châu Âu và một số khu vực châu Á.

Ngành này dựa vào hàng chục nghìn lao động tự do để giao mọi thứ, từ iPhone đến dầu gội, cho khách từ các kho hàng nhỏ.

Mô hình kinh doanh này đã thay đổi đáng kể ngành bán lẻ Ấn Độ. Nó cũng đe dọa các tạp hóa nhỏ lẻ vốn phổ biến ở nước này hàng chục năm nay.

Lời hứa giao hàng quyết liệt đã đánh trúng tâm lý của tầng lớp trung lưu đang khao khát tiện lợi tại Ấn Độ, nhưng đồng thời cũng kéo theo nhiều chỉ trích từ giới chính trị và các công đoàn lao động.

Các công ty cho biết lao động giao hàng không bị ràng buộc hợp đồng phải đáp ứng thời hạn 10 phút và không bị phạt nếu giao chậm. Họ lập luận rằng yếu tố then chốt của mô hình là sự gần gũi của các kho hàng, chứ không phải áp lực về tốc độ.

Ông Raghav Chadha, một nghị sĩ thuộc đảng Aam Aadmi của Ấn Độ, người đã vận động mạnh mẽ chống lại mô hình giao hàng siêu nhanh, đã chúc mừng các tài xế giao hàng về “chiến thắng lớn”.

Chỉ đạo mới của chính phủ buộc các công ty phải làm mềm thông điệp tiếp thị hướng tới người tiêu dùng, nhưng hoạt động vận hành hằng ngày nhiều khả năng sẽ không thay đổi đáng kể trong ngắn hạn.

“Cụ thể đối với mảng thương mại giao nhanh Blinkit của chúng tôi, không có bất kỳ thay đổi nào trong mô hình kinh doanh có thể gây tác động đáng kể đến công ty”, Eternal cho biết trong một bản công bố gửi các sở giao dịch chứng khoán vào cuối ngày 13/1.