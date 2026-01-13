Nga phóng hơn 300 tên lửa và UAV rung chuyển Ukraine, 70% Kiev mất điện

Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ tập kích của Nga vào Kiev ngày 13/1 (Ảnh: Reuters).

Không quân Ukraine xác nhận lực lượng Nga đã phóng 25 tên lửa và 293 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine trong trận tập kích vào đêm 12/1, rạng sáng 13/1.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 18 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc tên lửa phòng không dẫn đường S-300 từ các tỉnh Kursk, Bryansk và Voronezh của Nga, cũng như từ bán đảo Crimea do Nga kiểm soát ở phía nam Ukraine; đồng thời phóng 7 tên lửa Iskander-K từ các tỉnh Kursk và Belgorod của Nga.

Ngoài ra, Nga còn phóng 293 UAV các loại từ các hướng Kursk, Oryol, Shatalovo, Millerovo và Primorsko-Akhtarsk của Nga, cũng như từ Crimea. Khoảng 200 UAV trong số này là UAV tấn công Shahed.

“Đối phương đã tiến hành các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ 4 địa điểm, nhắm vào các tỉnh Kharkov, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và Kiev. Không quân, các đơn vị tên lửa phòng không, phương tiện tác chiến điện tử, các hệ thống không người lái và các nhóm hỏa lực cơ động đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công”, Không quân Ukraine tuyên bố.

Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 247 mục tiêu.

“Tính đến 9h30, lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 247 mục tiêu trên không, gồm: 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 5 tên lửa hành trình Iskander-K và 240 UAV Shahed, Gerbera và các loại khác trên bầu trời phía bắc, nam, đông và trung Ukraine. Các vụ tên lửa đạn đạo, tên lửa S-300 và 48 UAV tấn công đánh trúng mục tiêu đã được ghi nhận tại 24 địa điểm”, Không quân Ukraine cho biết thêm.

Đây được cho là đợt tấn công bằng tên lửa dữ dội nhất của Nga vào Ukraine từ đầu năm tới nay.

Hiện trường vụ tập kích của Nga vào Kiev hôm 13/1 (Ảnh: Reuters).

Sau đợt tấn công quy mô lớn của Nga vào rạng sáng nay, Ukrenergo, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, cho biết lực lượng Nga nhằm mục tiêu “cắt điện toàn thành phố”.

Trong bối cảnh Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu điện kéo dài giữa thời tiết giá lạnh, đợt tấn công mới nhất của Nga diễn ra chỉ 4 ngày sau cuộc tập kích quy mô lớn gần đây nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Theo các phóng viên của hãng tin Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, các vụ nổ do tên lửa đạn đạo đã làm rung chuyển thủ đô Ukraine vào khoảng 1h10 (giờ địa phương) ngày 13/1. Những tiếng nổ khác cũng được nghe thấy vào khoảng 8h30 cùng ngày.

Các khu ngoại ô của Kiev như Bucha, Hostomel và Irpin được cho là đã bị mất điện và nước sinh hoạt sau các cuộc không kích của Nga. Ukrenergo cũng cho biết các biện pháp cắt điện khẩn cấp đã được triển khai trên diện rộng tại thành phố Kiev và một số khu vực của tỉnh Kiev.

“Nga đang cố gắng cắt điện thành phố và buộc người dân phải rời khỏi Kiev”, ông Vitaliy Zaichenko, Tổng giám đốc Ukrenergo, tuyên bố, đồng thời cho biết nhiều trạm biến áp đã bị đánh trúng trong đêm và “70% Kiev hiện không có điện”.

DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết một nhà máy nhiệt điện của họ tiếp tục bị tấn công, khiến thiết bị tại cơ sở này bị hư hại. Công ty lưu ý đây là lần tấn công thứ 8 nhằm vào các nhà máy nhiệt điện của DTEK kể từ tháng 10 năm ngoái.

Trước đó, trong đêm 9/1, Nga đã tiến hành một đợt tấn công lớn bằng tên lửa và UAV. Sau cuộc tấn công này, thủ đô Ukraine rơi vào tình trạng mất điện, sưởi ấm và nước sinh hoạt đúng vào thời điểm những ngày lạnh nhất của mùa đông đang đến gần.

Ngay sau cuộc tấn công, khoảng 6.000 tòa nhà trong thành phố Kiev bị mất điện. Tính đến ngày 12/1, vẫn còn khoảng 800 tòa nhà dân cư chưa được khôi phục điện, trong khi các đội kỹ thuật tiếp tục nỗ lực sửa chữa, theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko.

Nga đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào hệ thống điện của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhằm làm gián đoạn nguồn cung điện và sưởi ấm trong mùa đông, trong bối cảnh lực lượng phòng không Ukraine phải căng mình đánh chặn các đợt tấn công liên tiếp.

Ngày 9/1, Nga xác nhận phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik vào Ukraine. Nga tuyên bố đây là biện pháp đáp trả cáo buộc Ukraine phóng máy bay không người lái vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin trước đó, điều mà Kiev nhiều lần bác bỏ.

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết tên lửa Nga đã bay với tốc độ khoảng 13.000km/h theo quỹ đạo đạn đạo. Đây là lần thứ 2 Nga sử dụng Oreshnik, loại vũ khí mà Nga tuyên bố không thể đánh chặn.