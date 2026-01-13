Ông Medvedev nêu kịch bản Greenland có thể sáp nhập vào Nga

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: TASS).

“Tổng thống Trump cần phải gấp rút. Theo những thông tin chưa được kiểm chứng, một cuộc trưng cầu dân ý bất ngờ có thể diễn ra trong vài ngày tới, trong đó toàn bộ 55.000 cư dân Greenland có thể bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Nga. Và thế là không có ngôi sao mới nào trên lá cờ (Mỹ) nữa. Còn Nga sẽ có một chủ thể liên bang mới, chủ thể thứ 90”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên mạng xã hội.

Theo ông, nếu Mỹ kiểm soát đảo Greenland, ông Trump sẽ có thêm một chức danh mới, quyền tổng thống Greenland, tương tự cách mà nhà lãnh đạo Mỹ gần đây tự gọi mình là “quyền tổng thống Venezuela” trên Truth Social.

Đây là một trong những bình luận hiếm hoi của một quan chức Nga về ý định của Mỹ kiểm soát Greenland trong bối cảnh Moscow dường như nhận thấy rằng kế hoạch đó chỉ khiến NATO rạn nứt.

Ông Trump từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm tới Greenland, lần đầu công khai đưa ra ý tưởng mua lại lãnh thổ này vào năm 2019 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Đề xuất đó đã vấp phải sự phản đối nhanh chóng từ các lãnh đạo Đan Mạch và Greenland.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã khơi lại chủ đề này, đặc biệt sau khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Ông Trump nói Mỹ “rất cần” Greenland vì những yêu cầu cấp bách về an ninh quốc gia.

Bất chấp những lời cảnh báo từ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen rằng một cuộc tấn công của Mỹ vào Greenland sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của “NATO và do đó là trật tự an ninh được thiết lập sau Chiến tranh Thế giới thứ hai”, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục khẳng định ông ủng hộ liên minh này.

“Nếu không có tôi, bây giờ các bạn đã không còn NATO. Nhưng chúng tôi sẽ không cho phép Nga hay Trung Quốc kiểm soát Greenland, và đó chính là điều sẽ xảy ra nếu chúng ta không hành động”, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh.

Theo một cuộc thăm dò năm 2025, người dân Greenland nhiều lần bày tỏ không ủng hộ trở thành một phần của Mỹ, với 85% dân số phản đối ý tưởng này. Các khảo sát cũng cho thấy chỉ 7% người Mỹ ủng hộ việc Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự để kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, nằm ở vị trí chiến lược dọc theo tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ, rất quan trọng đối với hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Mỹ. Điều này đã khiến nơi đây trở thành ưu tiên của ông Trump.

Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng Đan Mạch làm chưa đủ để tăng cường an ninh cho vùng lãnh thổ chiến lược này, khiến an ninh của Mỹ bị đe dọa.

Trước sức ép ngày càng tăng từ Washington, các đồng minh NATO, trong đó có Pháp và Anh, đang thảo luận phương án nhằm triển khai lực lượng đến Greenland tăng cường phòng thủ cho hòn đảo để phản bác lại lập luận của ông Trump.