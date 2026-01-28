Ấn Độ nói đã khoanh vùng khống chế được cụm dịch virus Nipah

Thái Lan đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt tại sân bay như một biện pháp phòng ngừa virus Nipah (Ảnh: Reuters).

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết hôm 27/1 rằng kể từ tháng 12 năm ngoái, họ đã phát hiện 2 ca nhiễm Nipah, và toàn bộ các trường hợp tiếp xúc được xác định đều đã được cách ly và xét nghiệm. Bộ không công bố chi tiết về các bệnh nhân nhưng cho biết đã truy vết 196 trường hợp tiếp xúc với họ và tất cả đều cho kết quả âm tính.

“Tình hình đang được theo dõi thường xuyên và mọi biện pháp y tế công cộng cần thiết đã được triển khai”, bộ này cho biết.

Nipah là một loại virus lây từ động vật sang người, lần đầu tiên được phát hiện trong một đợt bùng phát tại Malaysia vào thập niên 1990. Virus này lây lan qua dơi ăn quả, lợn và tiếp xúc từ người sang người. Hiện chưa có vaccine phòng Nipah.

Virus có thể gây ra triệu chứng như sốt cao dữ dội, co giật và nôn mửa. Biện pháp điều trị duy nhất là chăm sóc hỗ trợ nhằm kiểm soát biến chứng và giúp bệnh nhân ổn định.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Nipah có tỷ lệ tử vong ước tính từ 40% đến 75%, khiến nó nguy hiểm hơn nhiều so với các loại virus khác.

Không có ca nhiễm nào được ghi nhận ngoài Ấn Độ, nhưng một số quốc gia châu Á đã áp dụng hoặc tăng cường các biện pháp sàng lọc tại sân bay như một biện pháp phòng ngừa.

Các biện pháp an toàn này được triển khai sau khi những báo cáo trên các kênh truyền thông ban đầu từ Ấn Độ gợi ý số ca tăng mạnh, song cơ quan y tế nước này cho biết các con số đó là “mang tính suy đoán và không chính xác”.

Tại châu Á, nhiều nước đã có các biện pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan virus. Indonesia và Thái Lan đã tăng cường sàng lọc tại các sân bay lớn, bao gồm khai báo y tế, đo thân nhiệt và theo dõi trực quan đối với hành khách nhập cảnh. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết các máy quét nhiệt đã được lắp đặt tại khu vực đến của các chuyến bay thẳng từ Tây Bengal tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok.

Bộ Y tế Myanmar khuyến cáo tránh các chuyến đi không cần thiết tới Tây Bengal và kêu gọi du khách tìm kiếm chăm sóc y tế ngay nếu xuất hiện triệu chứng trong vòng 14 ngày sau khi đi lại. Bộ này cho biết hoạt động giám sát triệu chứng sốt tại sân bay đã được tăng cường đối với hành khách đến từ Ấn Độ, đồng thời chuẩn bị sẵn năng lực xét nghiệm phòng thí nghiệm và vật tư y tế.

Trung Quốc cho biết đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại khu vực biên giới. Truyền thông nhà nước đưa tin cơ quan y tế đã bắt đầu đánh giá rủi ro, tăng cường đào tạo cho nhân viên y tế, đồng thời mở rộng năng lực giám sát và xét nghiệm.

Các đợt bùng phát Nipah trước đây từng được ghi nhận tại Tây Bengal vào các năm 2001 và 2007, trong khi những ca gần đây chủ yếu được phát hiện tại bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ. Một đợt bùng phát lớn vào năm 2018 đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng tại Kerala.