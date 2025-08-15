Ấn Độ: Mưa lớn đột ngột kéo theo lũ quét, gần 50 người thiệt mạng

Lũ quét xảy ra ở ngôi làng tại Kashmir, Ấn Độ ngày 14/8 (Ảnh: Reuters).

Theo AFP, vụ việc xảy ra vào sáng 14/8 tại thị trấn Chasoti, quận Kishtwar, một điểm dừng chân trên tuyến hành hương nổi tiếng.

Lũ đã cuốn trôi một nhà bếp cộng đồng và một chốt an ninh được dựng trong làng, nơi dừng chân của người hành hương trên đường tới đền Machail Mata, một quan chức cho biết.

“Một số lượng lớn người hành hương đã tập trung ăn trưa và họ bị cuốn trôi”, quan chức này nói.

Theo số liệu ban đầu, lũ quét đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng, hơn 200 người mất tích.

Hành trình Machail yatra là chuyến hành hương nổi tiếng tới ngôi đền Machail Mata ở độ cao lớn thuộc dãy Himalaya. Đền thờ này thờ một trong các hóa thân của Nữ thần Durga.

“Tình hình rất nghiêm trọng và thông tin xác thực từ khu vực bị lũ quét đến rất chậm”, ông Omar Abdullah, thủ hiến vùng liên bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, viết trên mạng X.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những người hành hương khóc lóc trong sợ hãi khi nước tràn vào làng.

Ông Ramesh Kumar, ủy viên khu vực của quận Kishtwar, cho biết cảnh sát địa phương và lực lượng ứng phó thảm họa đã có mặt tại hiện trường.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, đây là một trận mưa cực lớn bất ngờ với lượng mưa trên 100mm (4 inch) chỉ trong một giờ. Hiện tượng mưa lớn này thường gây ra lũ quét, lở đất và tàn phá nghiêm trọng, đặc biệt tại các khu vực miền núi trong mùa mưa.

Sự cố xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi một trận lũ lớn kèm lở đất nhấn chìm toàn bộ một ngôi làng ở bang Uttarakhand thuộc Himalaya.

Văn phòng khí tượng địa phương tại Srinagar dự báo sẽ có mưa lớn tại nhiều khu vực ở Kashmir, bao gồm cả Kishtwar. Cơ quan này khuyến cáo người dân tránh xa các công trình xuống cấp, cột điện và cây cổ thụ, vì có nguy cơ xảy ra lở đất và lũ quét.