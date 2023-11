Ấn Độ có thể sắp đóng tàu sân bay 4,8 tỷ USD đối phó Trung Quốc

Một tàu sân bay của Ấn Độ (Ảnh: AFP).

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ có thể sắp đóng thêm tàu sân bay mới trị giá gần 400 tỷ rúp (4,8 tỷ USD). Theo nguồn tin, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ - cơ quan do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đứng đầu - dự kiến sẽ thông qua việc mua tàu sân bay nội địa thứ 2 vào cuối tuần này.

Tàu sân bay mới có thể mang theo 28 tiêm kích và trực thăng với lượng giãn nước 45.000 tấn. Nó sẽ được trang bị phi đội tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất. Trước đó Ấn Độ có 2 tàu sân bay, một chiếc do Liên Xô sản xuất và một chiếc thứ 2 mới biên chế năm ngoái là do công ty Cochin Shipyard đóng.

Theo Bloomberg, lực lượng hải quân với 3 tàu sân bay sẽ giúp Ấn Độ gia tăng sức mạnh tại Ấn Độ Dương vào thời điểm Trung Quốc - nước có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với 370 tàu chiến và tàu ngầm - ngày càng nâng cao hiện diện ở khu vực.

Lực lượng hải quân mở rộng cũng cho phép Ấn Độ mở rộng tầm ảnh hưởng trên các đại dương khi có thể xuất hiện ở nhiều khu vực xa xôi.

Theo các nguồn tin, Ấn Độ có kế hoạch sở hữu 160 tàu chiến vào năm 2030 và 175 tàu vào năm 2035 với chi phí ước tính là 2.000 tỷ rupee. Hơn 60 tàu của Hải quân Ấn Độ đang ở các giai đoạn sản xuất khác nhau.

Ấn Độ đang gia tăng các cuộc tuần tra bằng tàu chiến trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sức mạnh hải quân gia tăng của Trung Quốc.

Ấn Độ cũng đã nâng cấp đường băng tại Quần đảo Andaman và Nicobar cho phép máy bay hạ cánh vào ban đêm. Đó là nỗ lực nhằm giám sát chặt chẽ hơn các eo biển hẹp Malacca, Sunda và Lombok ở phía nam Ấn Độ Dương. Chuỗi đảo này được Ấn Độ và các đối tác sử dụng để thực hiện hoạt động giám sát hàng hải.