Ấn Độ chi 2 tỷ USD thuê tàu ngầm hạt nhân Nga

Một tàu ngầm của Nga (Ảnh minh họa: Naval News).

Truyền thông địa phương đưa tin, sau nhiều năm đàm phán về giá cả, Ấn Độ đồng ý chi 2 tỷ USD để thuê tàu ngầm tấn công lớp Akula từ Nga.

Ấn Độ kỳ vọng sẽ tiếp nhận con tàu trong vòng 2 năm tới dù mức độ phức tạp của dự án có thể khiến thời gian giao hàng kéo dài hơn.

Nguồn thạo tin cho hay, theo các điều khoản thuê, tàu ngầm tấn công của Nga không được sử dụng trong xung đột quân sự. Nó sẽ giúp Ấn Độ huấn luyện thủy thủ và hoàn thiện năng lực vận hành tàu ngầm hạt nhân khi nước này đóng các tàu của riêng mình.

Tàu ngầm do Nga cho thuê sẽ phục vụ hải quân Ấn Độ trong 10 năm. Hợp đồng thuê sẽ bao gồm cả việc bảo trì.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến thăm Ấn Độ vào hôm nay 4/12. Ông sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng và năng lượng giữa 2 nước.

Ông Modi đã thúc đẩy tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc trong những tháng gần đây.

Trước chuyến thăm của ông Putin, Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ Dinesh Tripathi cho biết, việc biên chế tàu ngầm tấn công sẽ sớm được tiến hành, song không nêu chi tiết. Tàu ngầm này được cho là sẽ lớn hơn 2 chiếc hiện có trong biên chế hạm đội Ấn Độ.

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo thứ ba của Ấn Độ dự kiến gia nhập lực lượng hạt nhân vào năm 2026, theo Đô đốc Tripathi. Ngoài ra, Ấn Độ đang đóng 2 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Ấn Độ hiện chưa đưa ra bình luận.

Theo Tổ chức Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI), Ấn Độ đã phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mang đầu đạn hạt nhân, về lý thuyết mang lại cho nước này cái gọi là bộ 3 răn đe hạt nhân có thể được triển khai từ đất liền, trên biển và trên không.

Các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân vượt trội hơn rất nhiều so với các tàu diesel-điện. Chúng thường lớn hơn, có thể lặn lâu hơn nhiều và chạy êm hơn, khiến chúng khó bị theo dõi, đặc biệt khi tuần tra ở các khu vực rộng lớn của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. NTI cho biết Ấn Độ hiện vận hành 17 tàu ngầm chạy bằng diesel.

Các tàu ngầm hạt nhân của Ấn Độ phục vụ nhiệm vụ răn đe chiến lược đều được thiết kế và chế tạo trong nước để mang SLBM. Ấn Độ cũng đang chuẩn bị đóng các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để săn diệt tàu ngầm và tàu mặt nước của đối phương.

Khi khu vực Ấn Độ Dương thu hút nhiều sự chú ý hơn, sự quan tâm đối với loại tàu này đã gia tăng. Australia đang hợp tác với Anh và Mỹ để đóng các tàu tương tự trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh Aukus.

Cho đến nay, chỉ một số ít quốc gia, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga, có công nghệ triển khai và vận hành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hàn Quốc cũng đang làm việc với Mỹ để đóng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ấn Độ vẫn duy trì quan hệ lâu dài với Moscow đồng thời theo đuổi mối quan hệ sâu sắc hơn với Mỹ. Nước này đã giảm sự phụ thuộc vào vũ khí Nga bằng cách mua nhiều vũ khí hơn từ Mỹ và các nước châu Âu.

Tuy vậy, quyết định của ông Modi dựa vào Nga trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân cho thấy sự tin cậy của Ấn Độ đối với Moscow trong các nền tảng then chốt, bất chấp chỉ trích từ Washington.