Ai là tác giả bài viết nặc danh làm rúng động chính trường Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

“Tôi là một phần của phe chống đối”

Ngày 5/9, báo New York Times đăng tải một bài viết trong mục bạn đọc với tiêu đề "Tôi là một phần phe chống đối trong chính quyền Tổng thống Trump". Bài viết không nêu rõ danh tính người viết mà chỉ đề cập là "một quan chức cấp cao trong chính quyền".

Trong bài viết, tác giả nặc danh nói rằng: "Rất nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Trump đang nỗ lực không mệt mỏi để đảo ngược một phần chương trình nghị sự của Tổng thống Trump".

Tác giả bài viết cho rằng các chính sách “bốc đồng, thù địch và thiếu hiệu quả” của ông Trump dường như đang khiến nước Mỹ chia rẽ và có thể khiến đảng Cộng hòa mất đi ưu thế hiện có ở lưỡng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Bài viết ngay lập tức đã khiến Tổng thống Trump và Nhà Trắng nổi giận. Trên Twitter, ông Trump chỉ trích đây là một sự “phản bội” và cũng đề nghị New York Times tiết lộ danh tính người viết.

Một số người chỉ trích việc New York Times đăng tải một bài bình luận theo hình thức "nặc danh" này. Trong khi đó, đại diện của tờ báo, ông Jim Bennett, cho biết họ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định xuất bản bài viết trên.

Giữ kín danh tính

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, dư luận trên khắp nước Mỹ, từ phòng tin tức, đến quán cà phê và trong chính Nhà Trắng, đặt ra một câu hỏi: "Liệu ai là tác giả của bài viết?". Một số người cho rằng, tác giả bài viết là nam vì được New York Times đề cập là “ông” trong một dòng tweet. Tuy nhiên, New York Times sau đó đã xóa dòng bình luận và nói rằng đó là do nhầm lẫn.

New York Times bình luận, “quan chức cấp cao trong chính quyền” là cụm từ chung chung có thể dùng cho bất cứ ai trong Nhà Trắng, hay một quan chức nội các, hay Hội đồng An ninh Quốc gia.

Jim Dao, một biên tập viên mục bạn đọc của New York Times, tiết lộ "quan chức cấp cao" (tác giả bài viết) đã gửi bài viết này thông qua trung gian từ cách đây vài ngày và người của New York Times không trực tiếp trao đổi với tác giả. "Chỉ một số ít người của New York Times biết danh tính người này", ông Dao tiết lộ.

Ai là tác giả?

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence (Ảnh: AFP)

Dựa trên phân tích sự yêu, ghét, mục đích, động cơ của các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ với Tổng thống Trump, CNN đưa ra hàng loạt gợi ý những người có thể là tác giả của bài viết đang gây rúng động dư luận Mỹ.

Các quan chức này gồm có: Cố vấn Nhà Trắng Don McGahn - người dự định sẽ từ nhiệm vào mùa thu tới, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Dan Coats, Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, chuyên gia về Nga Fiona Hill, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, con gái Ivanka và con rể Jared Kushner - hai cố vấn của Tổng thống. Thậm chí, một số người cho rằng, đó có thể là một bài viết của Thượng nghị sĩ John McCain trước khi qua đời hồi cuối tháng 8 do ung thư.

Bài viết đưa ra rất ít manh mối để có thể xác định tác giả là ai, tuy nhiên, dựa vào cụm từ "sao bắc cực" trong bài viết, nhiều người bắt đầu hướng sự chú ý đến Phó Tổng thống Mike Pence.

"Chúng ta không còn Thượng nghị sĩ McCain, nhưng ông ấy sẽ luôn là một tấm gương, một ngôi sao bắc cực giúp khôi phục lại danh dự cho công chúng và các cuộc đối thoại dân tộc. Ông Trump có thể lo ngại những con người đáng trân trọng ấy nhưng chúng ta cần trân trọng họ", bài viết bình luận. Ông Pence từng nhiều lần sử dụng cụm từ này trong các bài phát biểu trước công chúng.

Nhà Trắng cảnh báo, tác giả bài viết dù là “quan chức cấp cao” nào thì cũng nên từ chức. Tuy nhiên, đến nay, tác giả bài viết thực sự là ai vẫn còn là một bí ẩn.

Minh Phương

Theo Marketwatch, SCMP