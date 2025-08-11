AI bùng nổ, tạo ra tầng lớp siêu giàu với tốc độ chưa từng có

Sự bùng nổ của AI đã tạo ra lượng của cải cá nhân lớn chưa từng có, cũng như những người thuộc tầng lớp siêu giàu mới (Ảnh: Reuters).

Các công ty khởi nghiệp (startup) về AI đã tạo ra hàng chục tỷ phú USD và người thuộc giới siêu giàu mới trong năm nay. Các công ty như Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere đã tiến hành các cuộc gọi vốn quy mô lớn và đẩy định giá lên mức kỷ lục.

Theo CB Insights, hiện có 498 “kỳ lân” AI - tức các công ty AI tư nhân được định giá từ 1 tỷ USD trở lên - với tổng giá trị 2.700 tỷ USD. Trong số đó, có 100 công ty được thành lập kể từ năm 2023. CB Insights cho biết có hơn 1.300 startup AI được định giá trên 100 triệu USD.

Kết hợp với việc giá cổ phiếu của các công ty AI gia tăng, cùng với các doanh nghiệp hạ tầng đang xây dựng trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán, cộng thêm các khoản thù lao khổng lồ cho kỹ sư AI, lĩnh vực này đang tạo ra nguồn của cải cá nhân ở quy mô lớn.

“Xem lại dữ liệu của 100 năm qua, chúng ta chưa bao giờ thấy của cải được tạo ra với quy mô và tốc độ như thế này. Chưa từng có tiền lệ", Andrew McAfee, nhà nghiên cứu chính tại MIT, nhận định.

Một lớp tỷ phú mới đang xuất hiện cùng với định giá khối tài tăng chóng mặt. Tháng 3, Bloomberg ước tính 4 công ty AI tư nhân lớn nhất đã tạo ra ít nhất 15 tỷ phú với tổng tài sản ròng 38 tỷ USD. Hàng chục công ty khởi nghiệp tỷ USD cũng đã xuất hiện.

Economic Times cũng nhấn mạnh sự xuất hiện nhanh chóng của một lớp tỷ phú mới từ AI, từ các CEO startup đến lãnh đạo công ty công nghệ, tạo ra tài sản khổng lồ cá nhân trong thời gian ngắn.