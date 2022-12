90% dân số thế giới có kháng thể với SARS-CoV-2

Một phụ nữ ở Chile tiêm chủng ngừa Covid-19 (Ảnh: Reuters).

"WHO ước tính, hiện giờ ít nhất 90% dân số thế giới đã có kháng thể với SARS-CoV-2 do từng nhiễm bệnh hoặc được tiêm chủng", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 2/12 cho biết.

Ông Tedros nói thêm: "Chúng ta tiến gần hơn đến thời điểm có thể nói rằng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch đã qua, nhưng chúng ta vẫn chưa đến đó".

Ông giải thích, những lỗ hổng trong việc kiểm soát, xét nghiệm, giải trình tự gen và tiêm chủng đang tiếp tục tạo điều kiện cho biến chủng mới nguy hiểm hơn xuất hiện.

Theo ông Tedros, hiện có hơn 500 dòng phụ của biến chủng Omicron có khả năng lây lan nhanh nhưng ít nghiêm trọng hơn so với các chủng trước đó của virus SARS-CoV-2.

Kể từ khi bùng phát vào cuối năm 2019 đến nay, Covid-19 đã lấy đi sinh mạng của hơn 6,6 triệu người trên thế giới, trong số gần 640 triệu ca nhiễm. Tuy nhiên, WHO cho rằng, con số thực tế có thể cao hơn.

Ông Tedros cho biết, trong tuần qua, thế giới ghi nhận hơn 8.500 người tử vong do Covid-19, điều "không thể chấp nhận được sau 3 năm đại dịch" khi thế giới đã có rất nhiều công cụ đối phó.