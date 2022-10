WHO: Covid-19 vẫn là vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Reuters).

"Mặc dù ở một số nơi trên thế giới, người dân cho rằng đại dịch đã qua, nhưng Covid-19 vẫn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực và mạnh mẽ đến sức khỏe người dân trên thế giới", Ủy ban khẩn cấp của WHO cho biết.

Theo ủy ban này, mặc dù số ca tử vong toàn cầu do Covid-19 hàng tuần đã xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, nhưng vẫn cao so với tỷ lệ tử vong do các virus khác gây ra.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo: "Đại dịch này từng khiến chúng ta bất ngờ, và rất có thể nó tiếp tục khiến chúng ta bất ngờ một lần nữa".

Ủy ban khẩn cấp của WHO lần đầu tuyên bố Covid-19 là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu vào 30/1/2020, hơn một tháng trước khi WHO chính thức coi Covid-19 là đại dịch.

Đến nay, thế giới, đã có hơn 631 triệu người mắc bệnh, hơn 6,5 triệu ca tử vong do Covid-19. Nhiều nước đã mở cửa trở lại cuộc sống bình thường, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội sau khi đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine.

Tháng trước, ông Tedros nhận định: "Thế giới đang ở thời điểm tốt nhất để chấm dứt đại dịch Covid-19. Chúng ta vẫn chưa đạt đến mức đó, nhưng cần phải bước tới để nắm bắt cơ hội này".