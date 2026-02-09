Năm nay đón Tết nhà nội hay Tết nhà ngoại?

Cứ độ sau rằm tháng Chạp, phố xá ken đặc người, những khu bán cây cảnh, hoa Tết ngập tràn trên nhiều cung đường, con ngõ. Đâu đó, tiếng người hỏi nhau “đã chuẩn bị Tết nhất gì chưa?” thì cũng là lúc gia đình anh Mạnh (Hà Đông, Hà Nội) rơi vào trạng thái “chiến tranh lạnh”.

Anh Mạnh quê Nghệ An vợ anh quê Lạng Sơn. Vốn là con trai một, nên anh luôn xác định năm nào cũng phải về quê để cúng đơm ba ngày Tết. Vợ anh, nhà chỉ có 3 mẹ con, bố mất sớm, chị lại là con cả, thế nên Tết chị cũng muốn về quê để động viên, giúp đỡ mẹ và 2 em gái.

Cũng dễ hơn 3 năm nay, sau kết hôn, gia đình anh vẫn không thống nhất được Tết này đón Tết ở đâu, nên năm nào cũng như năm nào, vợ chồng mặt nặng mày nhẹ với nhau suốt Tết. Chị về nhà anh, dọn dẹp giúp bố mẹ chồng nhưng chẳng thấy vui vẻ chút nào, lòng nặng trĩu muốn về với mẹ và em. Chị cau có mỗi lần ai đó hỏi chuyện. Anh nhìn thái độ chị cũng không kìm được sự bức xúc.

Đón giao thừa sum vầy cùng gia đình (Ảnh: AI).

Mấy năm nay anh Dũng đều về ăn Tết ở nhà ngoại, năm ngoái lúc đang sửa soạn đồ đạc để về quê ngoại thì em gái anh gọi điện bảo mẹ muốn anh và các cháu năm nay về đón Tết cùng bố mẹ. Sau cuộc điện thoại, anh trao đổi cùng vợ thì vợ anh nói luôn, thôi đằng nào cũng đã chuẩn bị hết rồi, nên năm nay cứ về nhà ngoại đã, năm sau thì năm sau tính. Thuận theo kế hoạch đã sắp xếp, anh lại về nhà ngoại.

Tết năm đó bố mẹ anh đón giao thừa trong lặng lẽ vì cháu ngoại không về, cháu nội lại càng không. Bạn bè và em gái anh không ít người nói anh là người “luỵ ngoại”, có lúc anh cũng khó chịu vì bị đánh giá là thiếu quyết đoán, nhưng mỗi lần định "cách mạng" thì vợ anh lại sùng sục lên, nên anh lại thôi. Và cứ thế, nhiều năm bố mẹ anh đón giao thừa mà không có mặt các cháu nội và vợ chồng anh.

Hà Anh lại khác, ngay từ khi mới kết hôn, cô tuyên bố Tết để công bằng, cô sẽ không về nhà nội cũng không về nhà ngoại mà hai vợ chồng sẽ đi du lịch. Sau Tết mỗi năm cô và chồng sẽ về nhà nội, sau đó là nhà ngoại. Kết quả, năm nào cả bên nội và bên ngoại cũng đón giao thừa mà không thấy bóng dáng cháu con ở đâu.

Thực tế, những mâu thuẫn xuất phát từ chuyện “ăn Tết ở đâu” đều do từ một phía quá áp đặt. Trong cuộc trao đổi mới đây cùng PV Dân trí, TS. Nguyễn Ánh Hồng cho rằng, áp lực “phải về nội ăn Tết” vốn xuất phát từ truyền thống, nhưng khi bối cảnh xã hội thay đổi, cách nhìn cũng cần điều chỉnh cho phù hợp. Bà nhấn mạnh rằng, việc linh hoạt trong việc đón Tết ở đâu không hề làm mất đi giá trị của tổ tiên, mà ngược lại, nó nuôi dưỡng tình cảm gia đình bền vững hơn dựa trên sự thấu hiểu và sẻ chia.

Theo TS Nguyễn Ánh Hồng, việc cưỡng ép một bên phải làm theo mong muốn của bên kia có thể khiến ngày Tết trở nên nặng nề, mất đi ý nghĩa sum vầy vốn có. Ngược lại, khi vợ chồng cùng thấu hiểu, chia sẻ và linh hoạt, Tết sẽ thực sự là dịp gắn kết gia đình.

Sự gắn kết gia đình không đo đếm bằng số ngày có mặt, mà bằng chất lượng của sự kết nối. Một người vợ miễn cưỡng về nhà chồng ăn Tết với gương mặt ủ rũ, cáu kỉnh chắc chắn sẽ không thể tạo ra không khí ấm áp cho gia đình. Ngược lại, một người chồng tâm lý, biết cùng vợ gánh vác nỗi lo "Tết ngoại" sẽ nhận được sự trân trọng và yêu thương gấp bội từ bạn đời.

Tết là nơi để về sum vầy không phải nơi để tranh chấp đúng sai. Bố mẹ bên nhà nội hay bên nhà ngoại đều là những người mong cầu hạnh phúc cho con cái nhất. Thay vì "đấu tranh" để giành phần thắng về mình, các cặp vợ chồng nên ngồi lại, đặt tình cảm lên trên định kiến để cùng nhau đón một mùa đoàn viên trọn vẹn hơn.