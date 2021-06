Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

Trong căn nhà cấp 4, chị Lê Thị Thủy (SN 1981, Tổ dân phố 2, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh), cố gượng từng hơi thở đứt quãng nhưng tay vẫn xoa bóp đầu, bón thuốc cho chồng.

Xong việc, chị chuẩn bị hành lý tiếp tục trở vào bệnh viện Trung ương Huế để điều trị căn bệnh ung thư vú. Nhìn thấy mẹ đi, đứa trẻ lại ôm chân khóc ngặt, không chịu buông.

Năm 2002, chị Thủy kết hôn với anh Nguyễn Minh Trí (SN 1965). Phải đến hơn 10 năm, vợ chồng chị mới sinh được cháu đầu là Nguyễn Thiên Ân (SN 2013) và tiếp đó là cháu Nguyễn Hải Vương (SN 2018).

Để có điều kiện trang trải, hàng ngày chị Thủy và chồng đi làm phụ hồ. Tưởng rằng hạnh phúc muộn màng sẽ mỉm cười với đôi vợ chồng nghèo khổ, thế nhưng cách đây hơn 4 năm, trong lúc đi làm anh Trí không may ngã từ trên cao. Vụ tai nạn khiến anh bị chấn thương sọ não, ảnh hưởng thần kinh.

Mặc dù đưa chồng đi gõ cửa nhiều bệnh viện và đã qua khỏi cửa tử nhưng anh không còn khả năng lao động, thường xuyên mất trí nhớ. Mỗi lần mưa gió trở trời, vết thương cũ làm anh Trí đau đớn. Cũng từ đó, chị Thủy trở thành lao động chính cho 4 miệng ăn trong gia đình.

Nghĩ rằng ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả, chị Thủy gắng gượng gấp bội. Vừa đi làm phụ hồ, chị Thủy vừa chăm chồng ốm đau, nuôi con ăn học.

Nhưng một lần nữa, sự nghiệt ngã của số phận dường như không muốn buông tha gia đình chị Thủy. Đầu năm 2021, sau nhiều lần gục ngã với từng cơn đau, chị đi khám và bác sỹ kết luận ung thư vú di căn.

"Từ cuối năm 2020, tôi thấy người mệt mỏi, mất ngủ. Nghĩ chỉ là bệnh do lao động nhiều nên tôi không để ý vẫn tiếp tục đi làm để nuôi gia đình. Đến khoảng tháng 2/2021, trên ngực xuất hiện khối u, sụt cân kèm theo những cơn đau kéo dài tôi mới đi khám và được bác sỹ chẩn đoán là ung thư vú.

Nghe bác sĩ tư vấn quá trình và số tiền điều trị… tôi nghĩ mình cầm chắc cái chết. Nghề phụ hồ để nuôi các con ăn học đầy đủ đã là khó, chứ nói gì đến chuyện có tiền chữa bệnh", chị Thủy gạt nước mắt.

Từ khi nhận kết luận về căn bệnh quái ác, chị Thủy đã nghĩ rằng sẽ buông xuôi tất cả, nhưng nhờ sự động viên của người thân, chị bắt đầu sống chung với bệnh viện. Từng toa hóa chất được truyền vào cơ thể cùng với đó là những khoản tiền vay mượn đã cạn kiệt.

Từ khi chị Thủy lâm bệnh nặng, gia đình đã thế chấp vay mượn ngân hàng, anh em nội ngoại, bà con hàng xóm. Mỗi lần đi viện là một lần gia đình chị phải đi hết chỗ này đến chỗ kia hỏi vay tiền.

Hiện tại, chị đang nợ ngân hàng hơn 40 triệu đồng và rất nhiều các khoản nợ của bà con anh em. Ngày nhập viện theo lịch hẹn tới gần nhưng chị chỉ kiếm được chưa tới 1 triệu đồng để vào Huế điều trị.

Xếp vài bộ quần áo mang theo để đi viện, nghĩ đến chồng con, lòng chị Thủy càng thắt lại. Có thể hôm nay chị còn được người thân, xóm làng gom góp cho vay mượn tiền chữa bệnh, nhưng ngày mai, ngày kia rồi sẽ ra sao…

"Gia cảnh tôi bi đát quá, tiền bạc nợ nần chồng chất giờ không còn chỗ mà vay nữa. Nhiều khi muốn buông xuôi nhưng nghĩ cảnh con nhỏ dại, chồng đau ốm, mình không chăm thì ai chăm. Bệnh tình ngày càng trở nặng, nếu mai kia tôi có mệnh hệ gì không biết tương lai của gia đình sẽ đi về đâu?", người phụ nữ bệnh tật òa khóc.

Theo bà Trần Thị Hồng - Bí thư chi bộ thôn 2 (phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh), hoàn cảnh gia đình chị Thủy thuộc diện đặc biệt khó khăn, chồng đau ốm, con nhỏ thơ dại. Lâu nay mọi thứ trong nhà đều trông vào chị Thủy, nay chị đổ bệnh hiểm nghèo, cả gia đình dường như rơi vào ngõ cụt, 2 cháu nhỏ có nguy cơ thất học.

"Vợ chồng chị Thủy xuất thân đều nghèo, tuy chăm chỉ làm việc nhưng lại gặp nhiều biến cố khiến họ không gượng dậy được. Nay chị Thủy, trụ cột duy nhất của gia đình cũng mang bệnh hiểm nghèo, cấp ủy thôn và bà con lối xóm đã gom góp giúp đỡ nhưng không thấm vào đâu. Mong rằng qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm cùng chung tay cứu sống gia đình tội nghiệp này", bà Hồng nói.

