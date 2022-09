Xót cảnh anh trai mồ côi dành hết học bổng để sửa nhà cho em

Mồ côi mẹ khi bố lên cơn động kinh

Dương Văn Súa (SN 2003, thôn 8, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong) vừa tốt nghiệp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú N'trang Lơng (tỉnh Đắk Nông).

Căn nhà của Súa đang sống cùng em trai nằm ngay sau trụ sở UBND xã Quảng Hòa. Điều đặc biệt, căn nhà ấy chỉ vừa được dựng lên cách đây mấy ngày, nhờ số tiền học bổng dành cho học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất trường và tiền Súa làm thêm suốt 3 tháng hè.

Trong không gian chật hẹp, nơi sinh sống của hai anh em, Súa dành cho mình một góc riêng, rộng chừng 10m2 để đặt chiếc bàn học và giường ngủ. Còn một góc khác, Súa dành cho em trai - Dương Văn Sinh (SN 2005) mồ côi mẹ từ năm lên 10 tuổi.

12 năm liền là học sinh giỏi của trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú N'Trang Lơng và có lẽ, Súa cũng là học sinh giỏi nhất ở xã vùng cao này. Thế nhưng cuộc đời của cậu lại là chuỗi ngày khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn hơi ấm của bố mẹ.

Súa kể, những năm tháng sống ở quê hương Cao Bằng, cuộc sống gia đình vốn đã không hòa thuận khi bố hay rượu chè, đánh đập mẹ con Súa. Từ ngày vào Đắk Nông lập nghiệp, bố Súa lại có dấu hiệu thần kinh. Thế rồi đại họa đổ xuống cuối năm 2016, trong lúc phát bệnh, bố Súa đã dùng gậy đánh chết mẹ.

"Em đang học trên trường, nghe tin bố đánh mẹ thì hai anh em chạy về. Về đến nhà thì mẹ đã nằm bất tỉnh dưới đất, còn bố bị đưa đi", Súa nhớ lại.

Mẹ mất, bố Súa phải chấp hành án tù vì phạm tội Giết người. Súa nói trong thâm tâm Súa và em trai không oán trách bố, vì bố bị bệnh nên mới vậy. Chính vì thế, trong lần vào thăm bố gần đây nhất, Súa không chỉ thông báo việc mình vào đại học, em còn nhắn nhủ bố cải tạo thật tốt để sớm trở về với 2 anh em.

Sau biến cố, hai anh em Súa rơi vào cảnh mồ côi. Cũng từ đấy, Sinh phải nghỉ học ở nhà để đi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp gia đình người chị gái và để anh trai đi học.

Em đi làm thuê, nuôi anh vào đại học

Suốt những năm anh trai đi học, mùa mưa thì Sinh lên rừng hái măng, mùa khô thì đi hái cà phê thuê, kiếm chuối rừng… Số tiền kiếm được, một phần Sinh mua một con bò để làm vốn, phần còn lại gửi cho anh trai học nội trú.

Nói về anh trai mình, Sinh tự hào và hãnh diện vô cùng. Đối với cậu, Súa vừa là anh trai, vừa là bố mẹ, nên tình cảm hai anh em dành cho nhau không thể diễn tả được.

Chính vì thế mà khi anh trai được vào đại học, Sinh vừa mừng, vừa lo, không biết cuộc sống của hai anh em sẽ ra sao trong thời gian tới.

Nhìn quanh căn nhà mới, toàn bộ xung quanh được thưng tôn, cũng là tài sản đầu tiên mà cả hai anh em cùng tạo lập từ khi lâm cảnh mồ côi, Sinh rơm rớm nước mắt: "Căn nhà này dựng hết 30 triệu, trong đó có 13 triệu học bổng của anh Súa, còn lại là tiền tích góp của 2 anh em. Bằng ấy tiền chỉ đủ dựng nhà, mấy ngày nay 2 anh em tự đi xúc đất đổ vào nhà làm nền".

Trong căn nhà đơn sơ, tuềnh toàng, nếu không nói ra, ít ai biết rằng, Súa đã trở thành một trong những học sinh giỏi toàn diện của xã vùng cao Quảng Hòa.

Năm học vừa rồi, cậu học trò người Mông tốt nghiệp THPT với số điểm 26,8 và trở thành tân sinh viên của Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Chia sẻ về những dự định của mình trong thời gian tới, Súa nói trong xóm chưa có ai vào đại học, nên em muốn trở thành người tiên phong.

Thế nhưng trăn trở lớn nhất của Súa đó là em trở thành tân sinh viên trường Công nghệ thông tin, Súa chưa có tiền để mua được một chiếc máy tính phục vụ học tập.

"Đầu năm học, em sẽ phải lo rất nhiều khoản tiền, chưa thể dành dụm để mua máy tính được. Trước mắt, ngày 26/9, em sẽ xuống trường để nhập học. Chị gái em đã vay giúp em 15 triệu đồng để đóng học phí. Nhà em không có tiền, chị gái còn phải nuôi các cháu, mình em Sinh đi làm thì không đủ nên khi nhập học xong, em sẽ đi làm thêm để trang trải cuộc sống", Súa nói.

Ông Vi Văn Thuộc - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa chia sẻ thêm: "Hoàn cảnh của em Súa thực sự khó khăn. Súa học giỏi và sắp trở thành sinh viên không chỉ là niềm vui của gia đình và còn là niềm vui của địa phương. Xã Quảng Hòa còn nhiều khó khăn, chính vì thế địa phương hy vọng các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ em Súa trong thời gian tới để em yên tâm học tập".

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4634 xin gửi về:

1. Em Dương Văn Súa

Địa chỉ: thôn 8, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

ĐT: 0367.493.470

STK: 103869648149 tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh tỉnh Đắk Nông.

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4634)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269