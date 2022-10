Vợ nghèo khóc nghẹn khi nhà bị lũ cuốn trôi, chồng đối diện "thần chết"

Hơn 10 ngày kể từ khi cơn lũ kinh hoàng nhất trong vòng 30 năm trở lại đây quét qua bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An), hàng trăm gia đình vẫn đang trong cảnh "màn trời chiếu đất", phải đi ở nhờ.

Căn nhà của vợ chồng anh Vi Văn Kỷ (SN 1973) và chị Lô Thị Hương (1971) chỉ còn lại mấy chiếc cột trơ trọi bên cạnh suối nước. Anh Kỷ mang bụng căng tròn như chiếc trống vì căn bệnh ung thư gan hành hạ nhiều năm nay. Nhà đã mất, ngày đêm hai vợ chồng thường trải tấm nan giường còn sót lại làm nơi ngủ.

Sau những ngày dầm nước lũ, "vắt kiệt sức" cho việc dọn dẹp đống đổ nát do lũ, vợ chồng anh Kỷ trông rất phờ phạc.

Hàng ngày, hình ảnh người vợ nghèo ngồi trong căn nhà rách nát, không mái che đút từng thìa cháo cho chồng khiến ai đi qua cũng rơi nước mắt. Dựa lưng vào chiếc cột nhà chị Hương kể, năm 1998 hai vợ chồng đến với nhau rồi lần lượt sinh được 3 người con. Cuộc sống ở đây kinh tế chỉ chủ yếu dựa vào nương rẫy.

Là lao động chính trong gia đình nhưng anh Kỷ bị căn bệnh ung thư gan đã hơn 10 năm nay. Cuộc sống của gia đình đè nặng lên đôi vai chị Hương. Chị làm đủ nghề mong có tiền trang trải cuộc sống, lo cho tương lai 3 đứa con và chồng được tốt hơn.

Bị căn bệnh ung thư gan hành hạ nhưng anh Kỷ cũng gắng gượng, tìm tòi, học làm đồ thủ công của đồng bào Thái với mong muốn tạo ra các sản phẩm để vợ mang ra chợ bán kiếm thêm thu nhập.

Giữa năm 2018, căn bệnh của anh Kỷ trở nặng phải nhập viện, các bác sỹ khuyên gia đình để anh ở lại điều trị. Vì không có tiền nên chị Hương bất đắc dĩ xin đưa chồng về nhà tự chăm sóc, uống thuốc lá qua ngày.

Căn bệnh ung thư gan quái ác khiến bụng của anh Kỷ phình ra như chiếc trống. Hàng ngày anh phải chống chọi lại những cơn đau quằn quại vì không có tiền để đi viện. Nghĩ đến "thần chết" đang chờ đợi nhưng anh chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Để có tiền trang trải, ban ngày chị Hương lên rẫy, ban đêm chị lại mò mẫm ra suối thả lưới kiếm con cá, con tôm để bán.

Ngày trước tuy nghèo nhưng có mái nhà để tá túc nhưng rồi cơn lũ quét bất ngờ ập đến vào đầu tháng 10 vừa qua cuốn trôi căn nhà cùng toàn bộ tài sản khiến anh chị rơi vào cảnh trắng tay.

"Hôm ấy lũ đến quá nhanh, sau tiếng động mạnh là dòng nước ào ào ập tới. Tôi chỉ kịp dắt tay anh ấy chạy lên triền núi thoát thân", chị Hương nhớ lại.

Ngồi cạnh vợ, anh Kỷ nghẹn ngào: "Từ ngày xảy ra trận lũ quét, tôi chưa đêm nào chợp mắt được. Làng xóm mời lên nhà để ngủ nhưng tôi không dám làm phiền vì mình đang mang bệnh nặng. Thương tôi, vợ cũng ở nhà lo thuốc thang rồi buổi đêm cả hai kê tấm nan giường để ngủ".

Câu chuyện của chúng tôi bị xen ngang bởi hoạt động tặng quà cứu trợ của một người thiện nguyện. Cầm lọ cá khô trên tay, chị Hương xúc động: "Mất thì mất rồi nhưng tình cảm mà mọi người dành cho chúng tôi thì không bao giờ quên. Từ khi xảy ra thảm họa, chính quyền, các mạnh thường quân luôn quan tâm và giúp đỡ nên không phải nhịn đói. Cái khổ lớn nhất là không có nhà để ở và tiền mua thuốc cho chồng".

Theo chị Hương, con gái đầu đã đi lấy chồng xa, người con trai kế đi làm công ty còn cậu con trai út đang học tại Trường Sĩ quan Lục quân I nên không giúp được gì nhiều cho cha mẹ.

Ông Vi Văn Mằn - Chủ tịch UBND xã Cà Tà cho biết, gia đình anh Kỷ, chị Hương có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Cơn lũ quét kinh hoàng vừa qua khiến gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Bây giờ nhà không có ở, anh Kỷ bị bệnh nặng không có tiền để chữa trị.

"Thời gian qua, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần nhưng địa phương còn khó khăn nên cũng không được nhiều. Qua Báo Dân trí, địa phương hi vọng các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Kỷ bớt đi khó khăn", ông Mằn mong muốn.

Rời bản Hòa Sơn, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về hoàn cảnh quá éo le của vợ chồng chị Hương. Đêm nay rồi những đêm tiếp theo, cuộc sống của họ sẽ đi về đâu khi nhà đã mất, chồng mang bệnh hiểm nghèo, mọi gánh nặng đổ dồn trên đôi vai của người phụ nữ khốn khổ này...

