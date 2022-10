Chàng sinh viên người Dao bị móc mất 10 triệu đồng đóng học

Dáng vẻ mệt mỏi, thân hình lẻo khỏeo, cánh tay phải bị cắt cụt đến gần khủyu tay, Lý Dào Quyên - chàng sinh viên năm 3 của Viện Đại học mở Hà Nội lầm lũi trở về căn phòng trọ chật hẹp nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Nói với chúng tôi, giọng chàng trai 22 tuổi người dân tộc Dao buồn bã: "Cả buổi sáng nay em đi xin việc, nhưng không nơi nào nhận. Nhìn em chỉ có một tay thì họ lắc đầu. Ở quê nghèo lắm, mẹ em lại ốm, bố phải xoay tiền trả nợ ngân hàng. Còn hơn 1 năm nữa em tốt nghiệp, bây giờ mà phải bỏ học, em buồn lắm. Mọi người giúp em với!...", nói rồi Quyên đưa bàn tay còn lại gạt nước mắt.

Câu chuyện về chàng trai chỉ còn một tay, từ một huyện hẻo lánh bậc nhất của tỉnh Cao Bằng vượt hơn 300 cây số về Hà Nội bước chân vào giảng đường đại học được lưu truyền như một kì tích.

Quyên kể, năm em đang học lớp 3, một lần theo chúng bạn đi bắt chim thì bị dòng điện cao thế phóng trúng người, khiến Quyên rơi từ độ cao gần 10m xuống đất. Dù giữ được tính mạng nhưng Quyên buộc phải cưa bỏ cánh tay phải do bị hoại tử.

"Năm ấy, bố em phải bán con lợn giống để đưa em đi bệnh viện. Ở bệnh viện lâu quá, hết tiền 2 bố con lại trốn về, chỗ cánh tay bị điện giật chảy mủ thì bố em lên rừng lấy lá về đắp, chứ không có tiền đến bệnh viện. Rồi có đoàn từ thiện về xã, họ đưa em xuống Hà Nội nhưng khi đó cánh tay đã bị hoại tử nặng, không giữ lại được nữa… ", Quyên ứa nước mắt nhớ lại.

Mất đi một phần cơ thể không khiến cậu bé Lý Dào Quyên tuyệt vọng mà em lại lấy việc học làm động lực. Nhiều năm liền, thành tích học tập của Quyên luôn dẫn đầu cả lớp. Thấy Quyên học hành tiến bộ, không những chỉ gia đình em mà cả bản cũng mừng vui. Mọi người luôn nuôi hy vọng, con đường học hành sẽ làm thay đổi số phận cậu bé tội nghiệp này.

Ngày Quyên nhận giấy trúng tuyển đại học, cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì ước mơ giảng đường của cậu bé một tay đã được toại nguyện. Lo vì gia đình quanh năm phải chạy ăn từng bữa, giờ lấy đâu ra tiền để cho con về Hà Nội theo học mấy năm trời.

Lần đầu bỡ ngỡ về Hà Nội, hành trang Quyên đem theo chỉ có 10 kg gạo và 500 ngàn đồng. May mắn Quyên được những người đồng hương Cao Bằng, Ban đại diện người Dao Việt Nam, bạn học…, chung tay giúp đỡ. Thời gian thấm thoắt trôi, dù chịu đựng biết bao nhọc nhằn, chàng trai nghèo nay là sinh viên năm 3, đang theo học nghành Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội.

Nhưng, cuộc đời thật trớ trêu. Một biến cố bất ngờ có thể khiến ước nguyện đổi đời của chàng trai nghèo phải đứt gánh giữa đường.

"Lần về thăm nhà gần đây, thương em sống ở Hà Nội vất vả, lại sắp tốt nghiệp, bố em vay ngân hành chính sách xã hội của huyện 10 triệu đồng cho em đem theo đóng học. Nhưng trên đường xuống Hà Nội, em bị kẻ gian lấy mất. Em gọi điện về nhà báo tin, thì mẹ em tiếc tiền ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chỉ vì em, mà mẹ em nên nông nỗi này, em tính thôi học để mọi người đỡ vất vả vì em…", Lý Dào Quyên bật khóc.

Là người tích cực giúp đỡ Quyên và các em học sinh dân tộc Dao có hoàn cảnh khó khăn đang sống và học tập ở Hà Nội, ông Bàn Tuấn Năng - Trưởng ban đại diện người Dao Việt Nam chia sẻ: "Thương vô cùng, khi thấy thằng bé đứng khóc ở bến xe Mỹ Đình vì bị kẻ gian lấy mất số tiền bố vay cho để đóng học. Quyên cứ nằng nặc đòi thôi học về nhà chăm sóc mẹ, chúng tôi phải động viên mãi nó mới chịu ở lại tiếp tục học.

Những ngày qua, chúng tôi tìm chỗ ở tạm thời cho Quyên, vừa giúp em có chút đồ ăn vì thằng bé không kiếm được việc làm.

Ban người Dao Việt Nam của chúng tôi hoạt động nhưng không có quỹ, mà do tự đóng góp giúp đỡ nhau, nên rất là hạn chế. Chúng tôi biết đến báo Dân trí qua nhiều bài viết trước đó đã từng hỗ trợ bà con dân tộc Dao nói riêng và các hoàn cảnh khó khăn trong cả nước nói chung. Mong rằng qua báo Dân trí các bạn đọc sẽ biết đến hoàn cảnh của Quyên, giúp em tiếp tục nuôi dưỡng ước nguyện thay đổi số phận… ".

