Những ngày tháng 5, theo chân cán bộ xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi ghé thăm nhà anh Lê Văn Đoan (SN 1982, thôn Tân Sơn). Trong túp lều tranh vỏn vẹn 15m2, anh Đoan đang chật vật với cái nóng gần 40 độ C, nấu cơm cho 3 con thơ mồ côi mẹ.

Gặp chúng tôi, anh Đoan với dáng vẻ ngại ngùng, vội vã dọn dẹp lại đống chăn màn còn ngổn ngang bên góc nhà, trải chiếu mời khách.

"Nhà chật chội, con cái đông nên các anh thông cảm. Mấy hôm trời mưa, nước dột ướt cả chăn nên tranh thủ trời nắng, đem ra phơi", anh Đoan nói.

Anh Đoan kể, năm 2005, anh kết hôn với chị Lê Thị Thịnh (SN 1986) và sinh được 3 người con (đứa lớn nhất năm nay 18 tuổi, đứa nhỏ nhất 11 tuổi). Cuộc sống nơi huyện miền núi xa xôi khó khăn, ngày cưới vợ, tài sản duy nhất của vợ chồng anh là căn nhà tranh tre dựng tạm bên góc đồi.

Hàng ngày, anh Đoan đi làm phụ hồ, còn chị Thịnh lên nương trồng keo, lúa. Sau nhiều năm tích góp, năm 2016 vợ chồng anh dành dụm được hơn 200 triệu đồng, dự tính sẽ xây một căn nhà kiên cố để các con đỡ khổ. Nhưng dự định ấy chưa thực hiện được thì tai ương bắt đầu ập đến. Trong một lần đi làm nương, chị Thịnh lên cơn sốt cao, khi đi khám thì bất ngờ phát hiện bị ung thư vú.

Sau khi phát hiện vợ bị bệnh, anh Đoan dốc toàn bộ số tiền trong nhà đưa vợ đi điều trị. Suốt 4 năm ròng rã, anh bỏ hết công việc, lấy bệnh viện làm nhà với hy vọng một ngày tai ương sẽ đi qua, vợ chồng sẽ trở về cuộc sống thường ngày.

"Tháng nào cũng đi bệnh viện với hy vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm. Hơn 200 triệu đồng nhưng chỉ điều trị được một thời gian ngắn thì hết sạch, tôi phải vay mượn anh em, họ hàng và ngân hàng để tiếp tục điều trị cho vợ. Nhưng số phận không may mắn, vợ tôi đã không qua khỏi", anh Đoan buồn rầu tâm sự.

Năm 2020, sau nhiều lần xạ trị, chị Thịnh đã qua đời. Anh Đoan cho biết, do nhiều năm điều trị bệnh, đến khi vợ mất, trong nhà không còn tiền để lo đám tang.

"Tiền hết, vợ cũng mất. Từ chiếc quan tài đến thủ tục tang ma cho vợ tôi phải đi vay mượn anh em, bà con lối xóm. Lúc đó, tôi đau buồn lắm, bao nhiêu hy vọng, ước mơ của vợ chồng còn chưa thực hiện được thì đã vội chia xa. Nhìn đàn con bơ vơ gọi mẹ, tôi càng thêm đau lòng, phải mất một thời gian dài mới trấn tĩnh lại tinh thần", anh Đoan chia sẻ.

Anh Đoan cho biết, kể từ ngày vợ mất, cuộc sống của bố con anh trở nên khốn đốn. Công việc phụ hồ bấp bênh khiến anh không kiếm đủ tiền trang trải sinh hoạt, lo cho các con ăn học. Nhiều lúc trong nhà không còn tiền, anh phải đi vay mượn mua thức ăn cho các con.

"Nhiều lúc tôi buồn và cô đơn đến phát khóc. Nhưng nghĩ đến 3 con đang tuổi ăn học nên tôi chỉ biết cố gắng. Những hôm trời mưa gió, căn nhà bị dột, tôi động viên các con tìm chỗ khô ráo ngủ tạm. Thương các con nhưng chẳng biết làm thế nào hơn được nữa, giờ lo cho chúng ăn học đã khó, việc dành dụm tiền xây nhà lại càng khó hơn", anh Đoan trăn trở.

Theo anh Đoan, ngoài chăm lo cho các con, hiện anh còn nuôi một bác gái đã gần 70 tuổi già yếu.

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Đoan, ông Lê Văn Hưng, Trưởng thôn Tân Sơn, cho biết gia đình anh Đoan thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Kể từ ngày vợ anh bị bệnh, cuộc sống của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn.

"Do hoàn cảnh vùng miền núi khó khăn, khi chị Thịnh bị bệnh, địa phương và bà con lối xóm cũng quyên góp được chút ít nhưng chẳng thấm vào đâu. Số tiền ít ỏi mà bà con giúp đỡ chỉ được ít ngày thuốc men điều trị. Hy vọng, qua báo Dân trí, bạn đọc cả nước quan tâm giúp đỡ để bố con anh Đoan có thể xây được căn nhà, ổn định lại cuộc sống", ông Hưng bày tỏ.

