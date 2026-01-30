Vợ mất, chồng chấn thương sọ não, 2 con thơ lo thiếu ăn, thất học

Con trai thứ hai vừa chào đời, chị Nguyễn Thị Bé Thảo (SN 1989, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Đức Tây, Đồng Tháp) bất ngờ bị tai biến nặng và tử vong sau 1 tháng điều trị tại bệnh viện ở TPHCM. Sự ra đi đột ngột của chị Thảo để lại người chồng bệnh tật là anh Lê Văn Thành và 2 con thơ trong cảnh bơ vơ, thiếu thốn.

Chị Thảo qua đời đã 3 tháng để lại người thân bơ vơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Lê Văn Thành (SN 1982) chia sẻ, chị Thảo là trụ cột chính trong gia đình. Hơn 20 năm trước, anh Thành gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não và mất hoàn toàn khả năng lao động.

Mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai chị Thảo, với mức lương công nhân may hơn 5 triệu đồng/tháng, chị một mình nuôi sống cả gia đình 4 người.

Theo lời anh Thành, trong thời gian mang thai bé Lê Thành Nguyễn (SN 2025), chị Thảo vẫn cố gắng tăng ca để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, những tháng cuối thai kỳ, chị phải tạm nghỉ vì thiếu máu.

Ngày 4/11/2025, bé Nguyễn chào đời, nhưng sau đó sức khỏe chị Thảo suy yếu rõ rệt do mất máu nhiều, thường xuyên đau ốm.

"Ban đầu vợ tôi ho nhiều, sau khi điều trị khỏi ho thì chuyển sang bệnh tim rồi đột quỵ. Gia đình tức tốc đưa vợ lên Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng tình trạng quá nặng, chỉ trong 1 tháng, vợ tôi qua đời. Con trai từ lúc chào đời chưa uống được giọt sữa mẹ nào cả", anh Thành nghẹn ngào kể lại.

Anh Thành bị chấn thương sọ não do tai nạn trên đường đi làm về nhà (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bản thân anh Thành cũng mang bệnh tật, di chứng sau tai biến khiến anh không thể làm việc nặng, thậm chí không đủ sức bế con trai. Con gái lớn, bé Lê Thảo Nguyên (học lớp 10, Trường THPT Phạm Thành Trung), còn quá nhỏ để gánh vác gia đình. Mọi việc chăm sóc bé Nguyễn đều do bà nội Nguyễn Thị Ngân (68 tuổi) đảm nhiệm.

"Con thơ khát sữa nhưng không có tiền mua. Từ hồi vợ bệnh rồi đột ngột qua đời, tiền nong trong nhà cũng hết sạch. Mấy tháng nay gia đình tôi sống nhờ vào sự giúp đỡ của bà con, xóm giềng và các mạnh thường quân.

Nhưng sự hỗ trợ nào cũng có hạn, tôi lại không thể đi làm, con gái còn đang tuổi ăn tuổi học. Tôi e rằng nếu tình cảnh kéo dài, bé có thể nghỉ học giữa chừng", anh Thành đau lòng bày tỏ.

Bé Nguyễn chào đời mới 1 tháng đã chịu cảnh mồ côi mẹ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bên bàn thờ mẹ quá cố, bé Nguyên đốt nén nhang, lén lau giọt nước mắt. Sự ra đi bất chợt của mẹ khiến cô nữ sinh vẫn chưa thể chấp nhận.

"Con luôn mơ ước, một ngày nào đó con trưởng thành, đi làm kiếm tiền sẽ nuôi cha mẹ, không để người thân chịu khổ cực nữa. Giờ đây con chỉ còn cha, bà nội và em trai. Con sẽ cố gắng học giỏi để lo cho người thân của mình", Nguyên tâm sự.

Bé Nguyên sợ hoàn cảnh khó khăn sẽ nghỉ học giữa chừng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Được biết, Nguyên mắc bệnh tim bẩm sinh. Dù đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ mổ tim miễn phí vài năm trước, nhưng sức khỏe cô bé vẫn yếu hơn bạn bè cùng trang lứa.

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Đức Tây xác nhận, hoàn cảnh gia đình anh Thành rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, đặc biệt là báo Dân trí. Địa phương hy vọng mọi người sẽ chung tay hỗ trợ gia đình anh Thành để anh có điều kiện nuôi con ăn học.