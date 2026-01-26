Con cả tâm thần, con út gặp nạn, người cha cùng cực cầu cứu

Ông Lô Văn Minh (SN 1967, trú bản Bành, xã Quỳ Hợp, Nghệ An) thu xếp mấy vật dụng cần thiết để đưa con trai Lô Văn Dụng (SN 1999) trở về nhà sau thời gian nằm viện. Niềm vui con vượt qua cơn nguy kịch bị nỗi lo âu đè nặng khi ông nghĩ về chặng đường sắp tới.

Vợ chồng ông sinh được 2 con. Cách đây 5 năm, cậu con trai cả Lô Văn Tùng (SN 1995) bỗng dưng phát bệnh tâm thần. Ông đưa con đi viện cố chạy chữa nhưng tình hình chẳng khá hơn là bao.

Căn bệnh của Tùng ngày càng nặng, mất khả năng kiểm soát hành vi. Để an toàn cho con và cho cả 2 vợ chồng, ông đành nhốt con vào lồng sắt, ăn uống, ngủ nghỉ đều ở trong đó.

Hai vợ chồng làm nông, nuôi con bệnh tật, đủ ăn, đủ mặc là may, nên kinh tế gia đình hầu như do cậu con trai út Lô Văn Dụng cáng đáng.

Bệnh nhân Lô Văn Dụng thời điểm sau phẫu thuật (Ảnh: Hoàng Lam).

Đầu năm 2025, Dụng lấy vợ nhưng vẫn phải san sẻ gánh nặng kinh tế với bố mẹ để chăm sóc người anh trai. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân của Dụng đứng trước bờ vực khi người vợ trở về nhà ngoại sau biến cố của thai nhi trong bụng.

Tối 8/1, Dụng bảo đi công việc, ông dặn con về sớm. Khuya chưa thấy con về, ông gọi điện liên tục nhưng không ai bắt máy, nỗi bất an cứ lớn dần lên. Đến khoảng 1h ngày 9/1, ông tiếp tục gọi điện cho con, đầu dây bên kia có người nghe máy hộ, thông báo Dụng gặp nạn.

Dự cảm xấu ập đến, ông quýnh quáng rời nhà, theo chỉ dẫn đến nơi con gặp nạn. Lúc này, Dụng đã bất tỉnh. Lay gọi không thấy con trả lời, ông cuống cuồng gọi xe cấp cứu.

Thông tin bệnh án cho thấy, bệnh nhân Lô Văn Dụng nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do chấn thương bụng kín, vỡ gan độ 5, rách tĩnh mạch gan phải. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt gan nhiều hạ phân thùy, khâu tĩnh mạch gan phải, đặt dẫn lưu cho bệnh nhân Dụng.

Bác sĩ dự báo việc điều trị của Dụng có thể kéo dài, nhưng may mắn bệnh nhân phục hồi sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, để chàng trai dân tộc Thái này có thể lao động trở lại, cần nhiều thời gian và phụ thuộc vào khả năng chăm sóc, bồi dưỡng của gia đình.

Đêm đưa con nhập viện, ông Minh vét sạch tài sản trong nhà cũng chỉ được gần 10 triệu đồng, tạm ứng đóng viện phí cho con. Cứ mỗi lần bệnh viện thông báo nộp tiền, ông lại quay cuồng nghĩ cách xoay xở. Tiền điều trị tăng từng ngày, ông phải vay mượn chỗ này chỗ kia để cứu con.

Ông Minh bất lực trước cảnh con trai tâm thần, con út nằm trên giường bệnh (Ảnh: Hoàng Lam).

“Tiền vay cũng hơn 70 triệu đồng rồi cô ạ! Nhà có cái gì bán được tôi cũng bán hết rồi. Hôm thằng Dụng gặp nạn, tôi cũng cố báo tin cho con dâu, mong cháu về chăm chồng, đỡ đần chút ít để tôi xoay xở, nhưng vợ Dụng không về. Thôi, con mình thì mình lo, sống được là mừng rồi!", ông Minh tâm sự.

Ông Vy Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Lô Văn Minh khá đặc biệt khi con trai cả mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm nay. Mặc dù vậy, vợ chồng ông Minh đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Khi biến cố xảy ra với Lô Văn Dụng, ông Minh phải vay mượn khoản tiền lớn để chạy chữa cho con.

“Mặc dù cháu Dụng đã được xuất viện, nhưng cần nhiều thời gian hồi phục sức khỏe để có thể lao động. Gánh nặng nợ nần, chi phí sinh hoạt và thuốc men cho các con đè nặng lên vai vợ chồng ông Minh, trong khi sức khỏe của 2 vợ chồng cũng không được tốt.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, từ những tấm lòng nhân ái để gia đình ông Minh vơi bớt khó khăn, nhất là khi Tết nguyên đán đã cận kề”, ông Hà thông tin.