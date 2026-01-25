Chồng nằm liệt giường vì tai biến, bất lực nhìn vợ hôn mê, con gái trầm cảm

Trong căn nhà nhỏ ở thôn 9, xã Thọ Ngọc, Thanh Hóa, ông Lê Thanh Lạc (73 tuổi) đang gồng mình chống chọi với bệnh tật, nén nỗi lo lắng về người vợ đang nguy kịch vì uốn ván. Khi con trai trở về từ bệnh viện, câu hỏi đầu tiên của ông Lạc là về tình hình sức khỏe của bà Võ Thị Quyết (66 tuổi).

“Mẹ con đã tỉnh chưa? Bơm sữa vào, bà ấy có bị sặc nữa không? Tiền viện phí con đóng đủ cả rồi chứ?”, ông Lạc hỏi dồn dập, tay túm chặt sợi dây thừng buộc vào cửa sổ để giữ thăng bằng.

Bà Quyết vẫn hôn mê sâu sau nửa tháng nằm viện (Ảnh: Hạnh Linh).

Anh Lê Thanh Tuyến (con trai ông Lạc) nghẹn ngào đáp: “Mẹ chưa có tiến triển gì bố ạ. Con về làm thủ tục tín chấp sổ đỏ của nhà con để vay ngân hàng, đóng viện phí cho mẹ”. Nghe những lời này, ông Lạc chỉ biết thở dài, im lặng và nằm xuống giường, nỗi lo chồng chất nỗi lo.

Gia đình ông Lạc có 3 người con. Anh Lê Thanh Tuyến (43 tuổi) và anh Lê Thanh Long (38 tuổi) đều đã lập gia đình, nhưng cuộc sống riêng cũng đầy khó khăn. Anh Tuyến làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, phải chắt chiu nuôi 3 con ăn học. Anh Long đi làm thuê ở Đồng Nai, nhiều năm chưa về thăm quê vì cuộc sống chật vật.

Con gái ông bà là chị Lê Thị Tuyết (40 tuổi), mắc bệnh trầm cảm. Sau một mối quan hệ ngoài hôn nhân, chị Tuyết sinh 2 con (đang học lớp 7 và lớp 1) và sống cùng vợ chồng ông Lạc vì không có nhà cửa. Bệnh tình của chị Tuyết ngày càng nặng, thường xuyên đi lang thang, không thể chăm sóc cha mẹ khi ốm đau.

Biến cố ập đến với gia đình ông Lạc từ năm 2009 khi ông bị tai biến, đi lại khó khăn. Lương hưu của ông chỉ đủ mua thuốc điều trị. Đến năm 2022, bệnh chuyển nặng, ông Lạc phải nằm liệt một chỗ.

“Hiện, 5 miệng ăn trong nhà nhìn vào đồng lương hơn 4 triệu đồng của tôi và 4 sào ruộng của bà Quyết. Cuộc sống ngày càng khó khăn khi bệnh của Tuyết nặng hơn, các cháu đến tuổi đi học. Vì kinh tế eo hẹp, bà Quyết không dám mua thẻ Bảo hiểm y tế cho mình”, ông Lạc chia sẻ.

Ông Lạc lo những ngày tới không biết lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho vợ (Ảnh: Hạnh Linh).

Cách đây 1 tháng, bà Quyết giẫm phải đinh khi đi làm đồng. Sau đó, bà thường xuyên kêu đau vai, cột sống cổ và được con trai đưa đến bệnh viện.

“Hôm bà ấy đi viện, tôi không có tiền, con trai đầu phải đi vay mượn. Sau gần nửa tháng ở viện, gia đình tôi đóng gần 40 triệu đồng tiền thuốc. Bác sĩ nói, bệnh của vợ tôi phải điều trị dài ngày. Thời điểm này là giai đoạn nặng, chi phí cao. Không biết những ngày tới, tôi lấy đâu ra tiền để mua thuốc. Xin mọi người giúp đỡ gia đình tôi”, ông Lạc khẩn cầu.

Theo bác sĩ Trương Công Cường, khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bà Quyết nhập viện ngày 2/1 trong tình trạng uốn ván nặng. Bà đã được mở khí quản, thở máy và bệnh đang trong giai đoạn tiến triển nặng.

“Trung bình một người bị uốn ván nặng phải điều trị trong thời gian hơn 1 tháng. Bệnh nhân không có thẻ Bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị rất tốn kém. Không chỉ vậy, sau khi ra viện, họ phải tập phục hồi chức năng”, bác sĩ Cường thông tin.

Anh Tuyến đang làm thủ tục thế chấp sổ đỏ để vay ngân hàng, lấy tiền chữa bệnh cho mẹ (Ảnh: Hạnh Linh).

Bà Lê Thị Thùy, Trưởng thôn 9 cho biết, gia đình ông Lạc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2023, cả thôn đã chung tay mua cho bà Quyết một tấm thẻ Bảo hiểm y tế, nhưng nay đã hết hạn.

“Bà Quyết đi viện, anh em họ hàng, bà con lối xóm đến động viên, giúp đỡ; ban lãnh đạo thôn mở cuộc kêu gọi, nhưng ở vùng quê nghèo, sự hỗ trợ là có hạn. Thông qua báo Dân trí, tôi mong độc giả trên cả nước chung tay chia sẻ để gia đình ông Lạc vượt qua giai đoạn khó khăn”, bà Thùy bày tỏ.