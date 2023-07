Gần hai tháng chạy chữa cho chồng, chị Nguyễn Thị Thu Hiền đã vay nợ trên dưới 300 triệu đồng, nhưng người đàn ông của chị vẫn đang nguy kịch, chưa biết ngày nào sẽ đoàn tụ với vợ con.

Con vừa sinh, chồng bất ngờ nguy kịch

Đứng thấp thỏm ngoài cửa phòng bệnh, chị Hiền lo lắng khi thấy chồng nằm nửa mê nửa tỉnh, thoi thóp theo từng nhịp của chiếc máy thở.

Không kiềm chế được, người vợ bật khóc thành tiếng, nói với vào hướng chồng: "Anh phải ráng sống. Em chờ anh ở cổng bệnh viện, rồi vợ chồng mình về nhà…". Dường như nghe thấy tiếng gọi, đôi mắt vô hồn của bệnh nhân cố hé mở, gương mặt lộ vẻ xúc động mạnh. Tiếng máy thở cũng vang lên liên tục…

Hình ảnh trên đã trở nên quen thuộc tại khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM suốt nhiều tuần qua, khi bệnh nhân Đỗ Viết Ân (46 tuổi, quê Đồng Tháp) được đưa vào đây điều trị.

Mất một lúc lâu, chị Hiền mới kiềm được giọng để trò chuyện với phóng viên. Theo lời người phụ nữ, khoảng 20 năm trước, vợ chồng họ cùng nhau rời quê nhà Đồng Tháp lên TPHCM để tìm đường sinh sống.

Anh Ân làm nghề thợ hồ và tiện gỗ, còn chị Hiền ở nhà lãnh hàng về may gia công. Thu nhập của họ dù bấp bênh nhưng tằn tiện cũng lo được cho 2 con có cơm ăn, áo mặc.

Cách đây gần 2 tháng, con gái lớn đã lập gia đình của chị Hiền lâm bồn. Niềm vui có cháu ngoại mới vừa đến không lâu thì bi kịch đã ập xuống đầu người phụ nữ.

"Em nhớ mãi hôm đó là ngày 4/6, đêm thứ bảy. Anh ấy đang bình thường thì ngất xỉu, phải đưa đến Bệnh viện Triều An (quận 6) cấp cứu. Lúc mới vào viện, tôi hỏi anh còn gật đầu, biết trở mình. Tới sáng là mê man, phải thở máy", chị Hiền chia sẻ.

Đưa tay lau nước mắt, vợ bệnh nhân nói trước thời điểm trên khoảng một tháng, chồng đã có tình trạng mất ngủ nhiều ngày, nhưng chỉ mua thuốc tây uống. Sau đó, anh lại lên cơn sốt cao.

Thấy tình trạng của chồng, chị Hiền lo lắng khuyên anh Ân đi bệnh viện khám. Nhưng vì muốn dành dụm tiền lo cho con gái, anh cứ lần lữa mãi. "Ảnh nói với em, con bé mới sinh không có tiền, thôi anh uống thuốc tạm rồi từ từ đi khám sau. Rồi ảnh đổ bệnh…", người vợ kể như tự trách mình.

"Em chăm sóc chồng suốt đời cũng được…"

Tiến sĩ, bác sĩ Hồ Đặng Trung Nghĩa, Trưởng khoa Nhiễm Việt Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân Đỗ Viết Ân được chuyển từ Bệnh viện Triều An đến ngày 16/6 trong tình trạng viêm não có trạng thái động kinh, co giật liên tục.

Tiến hành chụp phim, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tổn thương não rất nặng.

Sau hơn 1 tháng được chăm sóc tích cực, các cơn co giật của bệnh nhân đã giảm dần, nhưng não vẫn còn tổn thương, phải lệ thuộc thở máy kéo dài.

Đáng chú ý, đến nay các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây viêm não cho bệnh nhân, nên chỉ có thể điều trị nâng đỡ triệu chứng, theo phác đồ như một trường hợp viêm não tự miễn.

"Chi phí điều trị của bệnh nhân rất tốn kém, phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, thay máu liên tục, nên có thể kéo dài và lên đến 300-400 triệu đồng. Trước đó, bệnh nhân không có bảo hiểm y tế nên tốn kém rất nhiều, gia đình cũng đã kiệt quệ" - bác sĩ Nghĩa nói.

Đại diện phòng Công tác xã hội của bệnh viện chia sẻ, bệnh nhân có 70% cơ hội phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên vì phải điều trị kéo dài, chi phí điều trị dự kiến cần thêm khoảng hơn 120 triệu đồng.

Nghe thông tin từ bệnh viện, chị Hiền vừa hy vọng lại vừa lo lắng. Người phụ nữ tâm sự, thời gian qua vì bệnh của chồng ập đến quá bất ngờ, chị đã xài cạn số tiền dành dụm, vay nợ khắp nơi để lo tổng cộng 340 triệu đồng viện phí ở hai bệnh viện. Nay các bác sĩ thông báo phải đóng thêm, chị không biết xoay xở ra sao.

"Hơn 70 triệu đồng mà vợ chồng em tiết kiệm sau nhiều năm đã không còn. Em cũng đi vay khắp nơi đóng tiền cho anh ấy, nhưng giờ hết chỗ vay nữa rồi…

Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ chồng em vượt qua căn bệnh. Em chỉ mong chồng có thể sớm cai máy thở trở về với gia đình. Còn lại em sẽ gánh vác, dù có chăm sóc cho chồng suốt đời cũng được", người vợ giàn giụa nước mắt.

Hoàng Lê - Anh Thư

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4926 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ bệnh nhân Đỗ Viết Ân)

Địa chỉ cư trú: 64/2/9 Tập đoàn 6B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM

SĐT: 0902934342

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4926)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269