Người đàn ông hóa thành "ngọn đuốc sống" trào nước mắt bên giường bệnh

Trung tuần tháng 3, căn phòng hồi sức, Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) nồng nặc mùi hóa chất. Nằm trên chiếc giường đặt giữa phòng, anh Phạm Văn Sĩ (47 tuổi, quê An Giang) khó nhọc uống từng muỗng nước do vợ đút.

Té vào đống rác đang cháy, hóa thành "ngọn đuốc sống"

Thấy chồng đau đớn, chị Phạm Thị Thanh Thủy (49 tuổi) cũng muốn khóc, gương mặt xám xịt. Bình thường chạy ăn từng bữa đã cực, số phận giờ lại trêu ngươi họ trước tai nạn bất ngờ ập đến hơn 10 ngày nay.

Chị Thủy kể, hồi còn ở quê, hai vợ chồng chỉ đi cắt lúa mướn sống qua ngày. Đến khi máy gặt xuất hiện và trở nên phổ biến, hai vợ chồng dần bị đẩy vào tình cảnh thất nghiệp. Không có miếng đất nào cắm dùi, họ buộc phải bỏ xứ mưu sinh vào năm 2011.

Tại TPHCM, họ xin vào một công ty sản xuất bún và bánh tráng, với đồng lương hơn 4 triệu đồng/tháng cho mỗi người. Vì thu nhập ít ỏi, họ chỉ dám mướn một căn nhà trọ đã xuống cấp nặng ở huyện Củ Chi để ở, với giá vài trăm nghìn đồng.

Cuộc sống khốn khó, lại làm việc nặng nhọc khiến sức khỏe hai vợ chồng nhanh lao dốc. Đến khi dịch Covid-19 ập đến và hoành hành suốt 3 năm, họ đã nghèo lại càng thêm khổ.

Một ngày đầu năm 2022, anh Sĩ bất ngờ té đập đầu xuống sàn nhà vệ sinh rồi hôn mê. Đưa chồng đi khám, các bác sĩ thông báo cho chị Thủy biết, anh Sĩ đã bị tai biến và động kinh nặng, có thể không qua khỏi.

Còn nước còn tát, người vợ quyết định đưa chồng về một bệnh viện ở quê điều trị, và anh may mắn qua khỏi. Cũng trong thời gian này, chị Thủy bị những căn bệnh như gout, tiểu đường, máu nhiễm mỡ hoành hành.

Mất sức lao động, chị sang một công ty giày da để xin làm việc thời vụ. Nhưng 2 tháng trước Tết Nguyên đán 2023, chị cũng bị công ty cho nghỉ việc sớm.

Bất hạnh nối tiếp bất hạnh. Ngày 28/2 vừa qua, trong lúc đang đốt đống rác trước nhà trọ, anh Sĩ lại lên cơn tai biến, co giật nặng, khiến bản thân không làm chủ mà té ụp cả người vào lửa đỏ. Lúc chị Thủy chạy ra và phát hiện sự việc, người chồng đã hóa thành "ngọn đuốc sống".

Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhà, trước khi chuyển khẩn lên tuyến trên vì tình trạng quá nặng.

"Mong cộng đồng giúp đỡ để chồng tôi sống được"

Bác sĩ Đinh Phương Đông, Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) cho biết, qua thăm khám, bệnh nhân Phạm Văn Sĩ được chẩn đoán bỏng diện tích khoảng 32% độ III-IV vùng thân và tứ chi.

Bệnh nhân có tiền sử chấn thương sọ não do tai nạn sinh hoạt, di chứng bệnh động kinh. Quá trình điều trị, bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt lọc hoại tử 2 lần kèm điều trị kháng sinh, bù dịch, truyền máu, nâng tổng trạng.

Tuy nhiên, vết thương bỏng sau khi cắt lọc hoại tử tiết dịch đã thấm băng nhiều, nhiễm trùng nặng. Đến nay, sau hơn 10 ngày điều trị, tổng chi phí mà bệnh nhân phải đóng là hơn 55 triệu đồng. Dự kiến, bệnh nhân sẽ tiếp tục được cắt lọc hoại tử, chăm sóc vết thương tại chỗ, dùng nhiều biện pháp nâng tổng trạng. Thời gian điều trị có thể kéo dài 2-3 tháng nữa.

"Bệnh nhân rất nặng, tiên lượng có thể tử vong, nếu lành vết bỏng cũng gây di chứng nặng, ảnh hưởng tới khả năng hoạt động và lao động về sau. Chi phí dự kiến để điều trị là 5 triệu đồng ngày, nhưng hoàn cảnh bệnh nhân hiện rất khó khăn", bác sĩ điều trị thông tin.

Theo chị Thủy, từ ngày chồng gặp nạn, bản thân chị đã cố gắng vay mượn khắp nơi nhưng chỉ được gần 20 triệu đồng. Trong khi đó, tiền nợ viện phí của anh Sĩ cứ ngày một tăng lên.

Hiện tại, nguồn sống của gia đình chỉ còn phụ thuộc vào đồng lương công nhân của người con trai.

"Con trai tôi phải lo cho 2 cháu nhỏ mới 5 tuổi và 5 tháng tuổi, nên không giúp được nhiều. Căn nhà gỗ của cả nhà dưới quê đã sập, giờ nếu về nhà cũng không có chỗ để ở. Nếu may mắn thì qua được, còn không thì trời cho sống tới đâu hay tới đó. Mong cộng đồng có thể giúp đỡ, để chồng tôi sống được…", người vợ nghẹn ngào chia sẻ hoàn cảnh bi đát của gia đình. Nằm bên cạnh, anh Sĩ cũng trào nước mắt.

"Mấy ngày qua thấy tôi mượn nợ nhiều quá, ông ấy (anh Sĩ - PV) cứ đòi bỏ viện về nhà uống thuốc nam", lời chị Thủy.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Chuộc, Trưởng ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi (TPHCM) xác nhận, anh Phạm Văn Sĩ ở trọ tại địa phương đã nhiều năm nay và có hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi anh Sĩ xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương đã đứng ra vận động, quyên góp, nhưng chỉ hỗ được một số nhu yếu phẩm như gạo, mì gói. Hiện gia đình anh Sĩ rất cần được giúp đỡ.

