Vợ chồng tàn tật ôm con 5 tháng tuổi khát sữa trong căn nhà chờ sập

Sau hai năm kết hôn, vợ chồng anh Đinh Quang Tài (39 tuổi, trú thôn Trung Nam, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và chị Nguyễn Thị Hằng (37 tuổi) đón niềm vui khi sinh con trai đầu lòng.

Để có con, vợ chồng anh Tài phải đi nhiều nơi để can thiệp y tế bằng gói kinh phí tài trợ. Cậu bé kháu khỉnh chào đời trong niềm vui vỡ òa của người thân.

Thế nhưng, hoàn cảnh của vợ chồng lại thêm phần éo le khi vừa sinh được 2 tháng, chị Hằng mất sữa. Số tiền anh Tài kiếm được không đủ lo cơm áo của 2 vợ chồng chứ chưa kể đến sữa, bỉm cho con.

"Vợ tôi sinh con trai được thời gian ngắn thì mất sữa sau sinh. Hàng ngày, cháu dùng sữa ngoài và thi thoảng được hàng xóm hỗ trợ cho bú nhờ", anh Tài tâm sự.

Anh Tài vốn bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam từ người cha từng tham gia chiến trường nên bị liệt nửa người bên phải, chân đi tập tễnh, một bàn tay co quắp.

Năm 2022, anh Tài kết hôn với chị Hằng (quê Nghệ An) bằng tình yêu được "chắp vá" từ số phận. Vợ anh cũng bị tật hai tay, mất khả năng lao động.

Từ khi sinh con, sức khỏe chị Hằng cũng yếu hơn, hai tay không thể bê vác, việc chăm con thường nhờ bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi.

Anh Tài từng tốt nghiệp trường cao đẳng ở Đà Nẵng. Do cơ thể tàn tật, anh đi xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận. Sau đợt dịch Covid-19, anh quyết định trở về quê cùng cha mẹ và lấy vợ.

Qua lời giới thiệu của những hàng xóm có lòng hảo tâm, anh được một công ty xây dựng cách nhà khoảng 30km nhận làm, bố trí công việc sổ sách. Hàng ngày, anh dùng xe máy cà tàng di chuyển đến nơi làm việc.

Tuy nhiên, số tiền lương mỗi tháng không đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày, lo thuốc thang cho hai vợ chồng và tiền sữa cho con.

Gia đình khốn khó sinh sống trong căn nhà rộng hơn 17m2, chỉ để lọt chiếc giường, tủ và lối đi lại. Anh Tài dùng nửa thân mình ôm đứa bé 5 tháng tuổi khóc vì thiếu sữa, còn chị Hằng đứng bất lực nhìn khiến ai nấy chứng kiến đều xót xa.

Ngôi nhà vợ chồng anh Tài đang ở là của bố mẹ xây từ năm 1980 để lại, giờ làm nơi ngủ nghỉ của gia đình nhỏ. Hiện nay, ngôi nhà chi chít vết nứt, tưởng chừng chỉ một trận mưa là đổ sập. Trong khi đó, anh em họ hàng ai cũng khó khăn nên khó có thể hỗ trợ.

"Tôi chỉ làm việc được bằng một tay, chân đi tập tễnh nên rất vất vả. Vợ tôi ở nhà, còn bố mẹ già rồi, chỉ ở nhà trông cháu. Nhiều hôm trái gió trở trời, tôi ngày đi làm, đêm về đau nhói xương khớp.

Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không kiếm đủ tiền lo cho vợ con đủ cái ăn, cảm xúc có lúc như bất lực. Mong bạn đọc của báo Dân trí, các nhà hảo tâm cảm thông, sẻ chia để giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn", anh Tài khẩn cầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy, xác nhận hoàn cảnh của gia đình anh Đinh Quang Tài gặp rất nhiều khó khăn khi hai vợ chồng cùng bị khuyết tật, con thơ dại.

"Hy vọng, qua sự kết nối của báo Dân trí, bạn đọc của quý báo và nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay giúp đỡ để vợ chồng anh Tài có cuộc sống tốt hơn", ông Nam nói.

