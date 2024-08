Mẹ ung thư qua đời, cô gái trẻ bế tắc khi bố tâm thần, em bại não

23 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Ánh phải bỏ lỡ giấc mơ, trở thành người trụ cột trong gia đình khi mẹ bị bệnh hiểm nghèo, qua đời, còn bố bị tâm thần, em trai bại não.

Căn nhà cấp bốn tuềnh toàng nằm trên ngọn đồi ở xóm 1, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) là nơi gia đình Ánh sinh sống.

Ngày đầu tháng 8, nhiều người thân, bà con lối xóm lui tới để cùng hỗ trợ giúp cô gái làm lễ cúng 100 ngày mất của mẹ. Chứng kiến tình cảnh này, ai nấy đều xót xa, thương cảm cho số phận của Ánh.

Bố Ánh là ông Nguyễn Trí Vận (SN 1974), còn mẹ là Nguyễn Thị Định (SN 1974). Cả hai cùng xuất thân trong gia đình khó khăn, họ kết hôn với nhau vào năm 1999, bằng một đám cưới nhỏ.

Hai năm sau, tình yêu của họ đơm hoa kết trái khi có con gái đầu là Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Đến năm 2004, vợ chồng ông Vận sinh được con trai út, đặt tên Nguyễn Trí Mạnh.

Không được may mắn như bao người khác, từ lúc sinh ra đến nay đã 20 tuổi, Mạnh không thể đi lại, không biết chủ động ăn uống và vệ sinh cá nhân. Mọi sinh hoạt của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào người thân trong gia đình.

Để có tiền lo cho con trai và con gái lớn ăn học, bà Định làm việc quần quật trên mảnh ruộng hơn 3 sào của gia đình nhưng chỉ được một mùa.

Vùng quê họ sinh sống có khí hậu khắc nghiệt, mùa hè nắng như "chảo lửa", mùa tiếp theo lại lũ lụt nên thu nhập từ ruộng đồng chẳng được bao nhiêu. Ngoài 3 sào ruộng, ông Vận phụ hồ, làm thuê bất cứ việc gì.

Cách đây hơn 10 năm, tai ương ập tới khi ông Vận bị bệnh tâm thần.

"Kể từ đó, một mình mẹ lo mọi việc của gia đình, làm việc ngoài ruộng đồng dù nắng mưa. Còn bố không được bình thường nên không làm được gì cả. Mỗi khi bố lên cơn bệnh, thường xuyên đập phá đồ đạc, chửi bới và đi lang thang trong vô thức", Ánh ngậm ngùi.

Thế nhưng, bi kịch với gia đình khốn khổ này không chỉ dừng lại ở đó. 2 năm trước, bà Định có biểu hiện đau mỏi khắp người, thường xuyên ho nhưng không có điều kiện để đi khám.

Đến đầu tháng 4 vừa qua, bà Định nổi hạch ở cổ và xuất hiện những cơn đau quằn quại, đến mức không thể ngủ được. Đi bệnh viện khám, bà được phát hiện đã mắc căn bệnh ung thư bạch huyết giai đoạn cuối.

"Do nhà em không có tiền nên mẹ không thể ra Hà Nội điều trị. Mẹ đau nhưng không dám kêu la. Hơn nữa, mẹ nói với em rằng, mẹ có chữa cũng không qua khỏi và sẽ để lại cho gia đình một số nợ lớn.

Thấy mẹ quằn quại với những cơn đau, em không thể ngồi yên. Em vay mượn họ hàng, bà con lối xóm được một số tiền cho mẹ đi bệnh viện ở Huế điều trị. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, mẹ em qua đời", Ánh chia sẻ.

Ngày đưa tang mẹ, Ánh khóc rất nhiều. Nhưng cô gái trẻ cũng nhanh chóng vực lại tinh thần, bởi em còn phải lo cho bố và em trai kém may mắn.

Về phần Ngọc Ánh, dù gia cảnh khó khăn, cô gái cũng cố gắng hoàn thành 12 năm học với kết quả khá giỏi. Ánh tâm sự, em luôn ao ước được đi học đại học. Khi học xong lớp 12, cô gái bày tỏ với mẹ niềm mong muốn này, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, ước mơ đành gác lại.

"Thời điểm đó em thi khối D, đạt 24 điểm. Em nói với mẹ chỉ cần lo cho em thời gian đầu đi học, còn về sau tự làm thêm kiếm tiền trang trải. Nhưng khó lắm, vì mẹ vất vả quá rồi, em đành dừng chân để đi làm công nhân, phụ giúp gia đình. Giờ em mong sẽ có tiền đi học nghề, để sau này còn lo cho bố, cho em trai", Ánh rơi nước mắt.

Hơn 5 tháng qua, Ngọc Ánh phải nghỉ làm để lo chăm sóc cho bố và em trai vừa lo cho mẹ bệnh hiểm nghèo. Kể từ lúc mẹ qua đời, tương lai của cô gái trẻ trở nên mịt mù cùng với vô vàn khó khăn sẽ bủa vây gia đình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng, xác nhận gia đình Nguyễn Thị Ngọc Ánh thuộc hộ đặc biệt khó khăn.

"Mẹ cháu Ánh mới mất vì ung thư, em trai bại não, bố điên dại. Chính quyền, tổ chức xã hội ở địa phương từng kêu gọi cho gia đình. Nhưng, vùng chúng tôi còn nhiều khó khăn, chỉ giúp đỡ được phần nào, động viên tinh thần là chính. Rất mong, qua báo Dân trí, bạn đọc của quý báo và nhà hảo tâm trên khắp cả nước sẽ giúp đỡ gia đình cháu Ánh vượt qua bế tắc trong cuộc sống", ông Lễ bày tỏ.

